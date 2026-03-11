Σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Open – Ποιες εκπομπές μετακινούνται

Αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN φέρνει η νέα τηλεοπτική σεζόν, μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος από τον Θέμη Μάλλη. Το κανάλι προχωρά στις πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις στη δομή της ημέρας, μετακινώντας εκπομπές και ενισχύοντας συγκεκριμένες ζώνες με νέο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το Real View αλλάζει ώρα μετάδοσης και μεταφέρεται πλέον στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη, ενώ η εκπομπή του Θανάση Πάτρα αποκτά νέο τηλεοπτικό «σπίτι», καθώς θα προβάλλεται πλέον κάθε Κυριακή το απόγευμα.

Παράλληλα, το OPEN ενισχύει τη βραδινή του ζώνη με κινηματογραφικές προβολές, δίνοντας έμφαση σε μεγάλες επιτυχίες της μεγάλης οθόνης που θα προβάλλονται καθημερινά. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας τηλεοπτικής στρατηγικής για το κανάλι, με στόχο την ανανέωση του προγράμματος και την προσέλκυση του τηλεοπτικού κοινού σε διαφορετικές ζώνες της ημέρας.

Διάβασε επίσης: Mega: Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Αντρέα Γεωργίου

Η επίσημη ανακοίνωση του Open

«Το Open φέρνει τα… κάτω – πάνω, μας κλείνει κάθε βράδυ δωρεάν εισιτήριο στην καλύτερη κινηματογραφική αίθουσα και φτιάχνει… Κυριακάτικα την πιο κεφάτη παρέα σε ένα early night show με πολύ χιούμορ και εκπλήξεις. Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, στις 20:50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, τα box office που άφησαν εποχή, οι πιο εντυπωσιακές περιπέτειες αλλά και οι μεγαλύτεροι έρωτες της μεγάλης οθόνης έρχονται στις οθόνες μας στο Open my cinema. Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14:15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Και από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου στις 19:50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. Κυριακάτικα, στο πιο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία αλλά και καλεσμένους έκπληξη σε ένα οικογενειακό πρωτότυπο τρίωρο, με… “Ψυχαγωγία….Κυριακάτικα!”» Οι νέες αυτές κινήσεις αποτελούν τις πρώτες παρεμβάσεις στη δομή του προγράμματος του OPEN μετά τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές, με το κανάλι να επιχειρεί να ενισχύσει την ψυχαγωγία και την ενημέρωση σε βασικές τηλεοπτικές ζώνες.

Διάβασε επίσης: Χρήστος Φερεντίνος: Απαντά πρώτη φορά για τη διαφήμιση με την Κατερίνα Καραβάτου

Δες κι αυτό…