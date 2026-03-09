Ο Άγγελος Τζανής-Ανδρέογλου στο Fitness O’ Clock: «Ο πρωταθλητισμός είναι χαρά και ψυχική φθορά μαζί»

Από τα πρώτα βήματα στο στίβο μέχρι τη δεύτερη θέση στην all-time ελληνική κατάταξη, ο Άγγελος Τζανής-Ανδρέογλου μοιράζεται τις μεγάλες του στιγμές

Ο Άγγελος Τζανής-Ανδρέογλου, πρωταθλητής στο δεκάθλο, μίλησε στο Fitness O’ Clock για την πορεία του στον ελληνικό στίβο, τις πρώτες του εμπειρίες, τις μεγάλες στιγμές και τις δυσκολίες που συνάντησε ως αθλητής υψηλού επιπέδου. Από τα πρώτα βήματα στο στίβο μέχρι την κατάκτηση υψηλών θέσεων στην all-time ελληνική κατάταξη, περιγράφει τι σημαίνει να ζεις με το άγχος, τις θυσίες που απαιτεί το δεκάθλο και πώς διαχειρίζεται νίκες και προσωπικά όνειρα.

Στην αρχή της συνέντευξης, μίλησε για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τον στίβο: «Αρχικά κάναμε τοξοβολία εγώ και ο αδερφός μου, αλλά μας άρεσε περισσότερο το τρέξιμο. Με παρότρυνση του γυμναστή μας στο σχολείο, ξεκινήσαμε στίβο γύρω στα 16 και από εκεί κόλλησα. Από τότε συνεχίζω μέχρι σήμερα».

Παρά την πίεση και την ένταση των αγώνων, ο Άγγελος θυμάται με συγκίνηση την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική ομάδα: «Η πρώτη φορά ήταν στη διεθνή συνάντηση Ελλάς-Κύπρου, στα 110 μέτρα με εμπόδια. Ήταν πρωτόγνωρο να αγωνίζομαι και να φοράω το εθνόσημο. Ήμουν χαρούμενος και ο πατέρας μου ακόμα πιο συγκινημένος».

Η πορεία του κορυφώθηκε πριν 2 χρόνια, όταν σημείωσε το προσωπικό του ρεκόρ στο δεκάθλο και κατέληξε δεύτερος στην all-time ελληνική κατάταξη: «Είναι τιμητικό να είσαι δεύτερος όλων των εποχών, αλλά φυσικά θέλω να γίνω πρώτος. Αυτό μου δίνει κίνητρο να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Τα τελευταία χρόνια, έχει γνωρίσει άλλους σπουδαίους αθλητές και δεκαθλητές: «Έχω φάει πρωινό και βραδινό με ανθρώπους που θαύμαζα στην τηλεόραση, έχω παίξει μπιλιάρδο, έχω περάσει χαλαρές στιγμές μαζί τους. Αυτές οι στιγμές μένουν ανεξίτηλες».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες, σημειώνει: «Ο αθλητισμός απαιτεί χρόνο, χρήμα και ψυχική αντοχή. Υπάρχει στρες και πίεση, ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι πρωταθλητές πολλές φορές νιώθουμε μόνοι μας. Οι τραυματισμοί και οι θυσίες είναι κομμάτια της καθημερινότητας, αλλά η αγάπη για το άθλημα κρατάει ζωντανό το πάθος».

Η αγάπη του για το δεκάθλο και η δίψα για συνεχή εξέλιξη είναι η κινητήριος δύναμή του: «Ποτέ δε γίνεσαι τέλειος σε κάτι, πρέπει να μαθαίνεις συνέχεια. Πρέπει να σου αρέσει ο αθλητισμός και να έχεις και μια δόση τρέλας».

Οι στόχοι του παραμένουν υψηλοί: να κατακτήσει το πανελλήνιο ρεκόρ, να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου και να αφήσει το στίγμα του στον ελληνικό και διεθνή στίβο.

