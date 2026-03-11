Η Barbra Streisand θα λάβει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

Η πολυβραβευμένη Barbra Streisand θα τιμηθεί για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο κατά την τελετή λήξης της 79ης διοργάνωσης

Η Barbra Streisand πρόκειται να τιμηθεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο, σε μια αναγνώριση της πολυετούς και πολυσχιδούς συμβολής της στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της 79ης διοργάνωσης του φεστιβάλ. Η βράβευση θα σηματοδοτήσει μια ιστορική στιγμή για την καλλιτέχνιδα, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που η Barbra Streisand θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Barbra Streisand εξέφρασε τη συγκίνησή της για την τιμή που της απονέμεται. Η Barbra Streisand ανέφερε «με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινότητας, αισθάνομαι τιμή που εντάσσομαι στην παρέα των καλλιτεχνών που έχουν λάβει στο παρελθόν τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει εδώ και χρόνια».

Διάβασε επίσης: Το μήνυμα της Barbra Streisand στην Jennifer Aniston για τα γενέθλιά της

Η Barbra Streisand αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του κινηματογράφου σε περιόδους παγκόσμιων προκλήσεων. Η Barbra Streisand δήλωσε «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας και σε προοπτικές που μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας. Ο κινηματογράφος υπερβαίνει τα σύνορα και την πολιτική και επιβεβαιώνει τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Καννών Thierry Frémaux χαρακτήρισε την Barbra Streisand μια μοναδική μορφή της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Ο Thierry Frémaux δήλωσε «η Barbra Streisand είναι μια παγκόσμια σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα μια καλλιτέχνιδα που δημιουργεί έργα που αντανακλούν την προσωπικότητά της και τα μοιράζεται με ολόκληρο τον κόσμο». Ο Thierry Frémaux πρόσθεσε «η Barbra Streisand αποτελεί τη θρυλική σύνθεση ανάμεσα στο Broadway και το Χόλιγουντ, ανάμεσα στη σκηνή του μουσικού θεάτρου και τη μεγάλη οθόνη. Το να την ακούμε να τραγουδά και να τη βλέπουμε να ερμηνεύει είναι μέρος από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας».

Η Barbra Streisand θεωρείται μία από τις ελάχιστες προσωπικότητες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας που έχουν κατακτήσει το λεγόμενο EGOT, έχοντας κερδίσει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες, με σημαντική παρουσία τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο και το θέατρο. Σε ανακοίνωσή του, το Φεστιβάλ Καννών σημείωσε ότι η Barbra Streisand έχει φτάσει στην κορυφή της βιομηχανίας ψυχαγωγίας με έναν τρόπο που ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει, ενώ η επιρροή της στην ποπ κουλτούρα του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα θεωρείται καθοριστική.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα βρίσκονται οι Peter Jackson, Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro και Tom Cruise. Η ανακοίνωση του φεστιβάλ αναφέρθηκε επίσης στο φιλανθρωπικό έργο της Barbra Streisand. Μεταξύ άλλων, η Barbra Streisand ίδρυσε το Barbra Streisand Women’s Heart Center στο Cedars Sinai Heart Institute, ενώ μέσω του Streisand Foundation στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ιατρική έρευνα και την εκπαίδευση στις τέχνες για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Peter Jackson στο Φεστιβάλ των Καννών 2026

Δες κι αυτό…