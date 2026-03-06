Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Peter Jackson στο Φεστιβάλ των Καννών 2026

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός της τριλογίας «The Lord of the Rings», Peter Jackson, θα τιμηθεί για το σύνολο της κινηματογραφικής του πορείας στην τελετή έναρξης της 79ης διοργάνωσης

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός της τριλογίας «The Lord of the Rings», Peter Jackson, θα τιμηθεί για το σύνολο της κινηματογραφικής του πορείας στην τελετή έναρξης της 79ης διοργάνωσης Ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Peter Jackson, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας, θα τιμηθεί με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2026. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή έναρξης της 79ης διοργάνωσης του φεστιβάλ στις 12 Μαΐου, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά του Peter Jackson στην τέχνη του κινηματογράφου.

Ο Peter Jackson συγκαταλέγεται στους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες των τελευταίων δεκαετιών και έχει τιμηθεί με 3 Όσκαρ. Είναι ευρύτερα γνωστός για τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής τριλογίας «The Lord of the Rings», η οποία θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα και φιλόδοξα εγχειρήματα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Με την απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, το Φεστιβάλ Καννών τιμά έναν δημιουργό που, όπως σημείωσαν οι διοργανωτές, συνδυάζει μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές με προσωπικό κινηματογραφικό όραμα και τεχνολογική καινοτομία. Στην ανακοίνωση του φεστιβάλ υπογραμμίζεται ότι ο Peter Jackson τιμάται για ένα έργο που ενώνει «το εντυπωσιακό θέαμα με ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό όραμα και τεχνολογική τόλμη».

Ο ίδιος ο Peter Jackson χαρακτήρισε τη διάκριση μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Όπως δήλωσε, «το να τιμηθώ με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου». Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στη μακρά σχέση του με το φεστιβάλ. Όπως είπε, «οι Κάννες αποτελούν σημαντικό μέρος της κινηματογραφικής μου διαδρομής. Το 1988 βρέθηκα στο Marché du Film με την πρώτη μου ταινία “Bad Taste”, ενώ το 2001 παρουσιάσαμε μια πρώτη σκηνή από το “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”. Και οι δύο στιγμές ήταν καθοριστικές για την πορεία μου». Ο Peter Jackson πρόσθεσε ακόμη ότι «το Φεστιβάλ Καννών πάντα τιμούσε το τολμηρό και οραματικό σινεμά και είμαι βαθιά ευγνώμων που αναγνωρίζομαι ανάμεσα σε δημιουργούς και καλλιτέχνες που συνεχίζουν να με εμπνέουν».

Η πρόεδρος του Φεστιβάλ Iris Knobloch δήλωσε ότι η διοργάνωση είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που τιμά έναν δημιουργό «απεριόριστης φαντασίας, ο οποίος έδωσε κύρος και νέα δυναμική στο είδος της ηρωικής φαντασίας στον κινηματογράφο». Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Thierry Frémaux υπογράμμισε την καθοριστική επιρροή του Peter Jackson στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία. Όπως ανέφερε, «υπάρχει ξεκάθαρα ένα πριν και ένα μετά τον Peter Jackson. Το κινηματογραφικό θέαμα μεγάλης κλίμακας αποτελεί το χαρακτηριστικό της δουλειάς του».

Η σχέση του Peter Jackson με το Φεστιβάλ Καννών έχει βαθιές ρίζες. Τον Μάιο του 2001 παρουσίασε στην Croisette περίπου 26 λεπτά υλικού από την ταινία «The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» αρκετούς μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της. Η παρουσίαση εκείνη, που αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα, συνέβαλε τελικά στην τεράστια επιτυχία που ακολούθησε και στη δημιουργία ενός από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise.

Εκτός από την τριλογία «The Lord of the Rings», ο Peter Jackson σκηνοθέτησε επίσης την ταινία «King Kong» καθώς και την τριλογία «The Hobbit». Η πρώιμη περίοδος της καριέρας του χαρακτηρίστηκε από καλτ ταινίες τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού όπως «Bad Taste», «Braindead» και «Meet the Feebles». Τα τελευταία χρόνια ο Peter Jackson στράφηκε και στον χώρο του ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το ντοκιμαντέρ «They Shall Not Grow Old», το οποίο αποκατέστησε και χρωμάτισε αρχειακό υλικό από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η σειρά ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back».

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026. Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής θα είναι ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan wook, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των ταινιών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθεί στο Παρίσι στις 9 Απριλίου.

