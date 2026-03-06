Ο θησαυρός του One Piece υπάρχει πραγματικά και οι fans βουτούν στον ωκεανό για να το βρουν

Το μυστικό του One Piece, που ο Eiichiro Oda έγραψε και βύθισε σε θησαυροκιβώτιο στον ωκεανό, έχει ξεσηκώσει τους θαυμαστές να το ανακαλύψουν πριν το μεγάλο φινάλε του manga

Η θρυλική σειρά manga One Piece του Eiichiro Oda έχει καθηλώσει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο για πάνω από 2 δεκαετίες. Από την πρώτη της εμφάνιση το 1997, η ιστορία του Luffy και των Strawhat Pirates έχει εμπλουτιστεί με ανατροπές, περιπέτειες και συγκρούσεις, αφήνοντας πάντοτε αναπάντητο το μεγαλύτερο μυστικό της σειράς: Τι ακριβώς είναι το One Piece;

Παρά τις φήμες και τις θεωρίες των θαυμαστών, ο ίδιος ο Oda έχει ήδη αποφασίσει από την αρχή ποιο είναι το αληθινό περιεχόμενο του θησαυρού. Και τώρα, με αφορμή την πώληση 600 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, δημιούργησε ένα πραγματικό ταξίδι για τους οπαδούς του, καθώς έγραψε το μυστικό σε ένα χαρτί και το βύθισε στον ωκεανό, κλείνοντας την ιστορία σε ένα μικρό θησαυροκιβώτιο.

Διάβασε επίσης: Πώς ένα οραφνό μωρό μαϊμουδάκι έκανε ολόκληρο το TikTok να κλαίει

Στις 8 Φεβρουαρίου, στο στούντιο του Oda με το κατάλληλο δραματικό φωτισμό, ο δημιουργός του One Piece έγραψε την απάντηση σε ένα χαρτί, το οποίο στη συνέχεια έκοψε σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι τοποθετήθηκε σε ένα μικρό θησαυροκιβώτιο, που 4 ημέρες αργότερα σφραγίστηκε μέσα σε μια γυάλινη, ανθεκτική σφαίρα.

Σε άλλη ημέρα του ίδιου μήνα, η σφαίρα μεταφέρθηκε με σκάφος στη μέση του ωκεανού και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 651 μέτρων, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Όπως σημειώνεται στο επίσημο βίντεο του One Piece: «Το One Piece υπάρχει, αλλά η αλήθεια θα παραμείνει μυστική μέχρι να αποκαλυφθεί η ιστορία πλήρως».

Οι θαυμαστές σε αναζήτηση

Οι φανατικοί του manga δεν έχασαν χρόνο και ήδη προσπαθούν να εντοπίσουν τον θησαυρό. Μέσα από ανάλυση του video, κάποιοι χρήστες του Reddit υπολόγισαν ότι πιθανότατα βρίσκεται στον κόλπο Suruga στην Ιαπωνία, κοντά στο Τόκιο, όπου ζει ο Oda. Οι ενδείξεις προέκυψαν από την παρατήρηση της ακτοφυλακής, της απουσίας ξηράς προς τα νοτιοδυτικά και από τα λεπτά ιζήματα του βυθού.

Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιος βρει τον θησαυρό, θα ανακαλύψει μόνο το μισό μυστικό, καθώς το υπόλοιπο θα αποκαλυφθεί μόνο στο φινάλε του manga, που βρίσκεται πλέον στα τελικά του στάδια.

Το One Piece δεν είναι μόνο για την φιλία

Μια δημοφιλής θεωρία λέει ότι το πραγματικό One Piece είναι οι φίλοι που έκανε ο Luffy στο ταξίδι του. Ο Oda όμως επιβεβαίωσε ότι ο θησαυρός είναι ένα πραγματικό, φυσικό αντικείμενο, συνδεδεμένο με την «κενή ιστορία» που η Παγκόσμια Κυβέρνηση θέλει να κρατήσει μυστική. Το manga, που μετρά πλέον πάνω από 1.100 κεφάλαια, πλησιάζει στο τέλος του, και η αποκάλυψη του μυστικού είναι πιο κοντά από ποτέ.

Στο μεταξύ, οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν, ακολουθώντας τις περιπέτειες μέσω του manga, των anime επανακυκλοφοριών και της live-action σειράς της Netflix, μέχρι να φτάσει η στιγμή που ο δημιουργός θα αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια πίσω από τον θρυλικό θησαυρό.

Διάβασε επίσης: Ο Ισπανός χάκερ που πλήρωνε 1 σεντ για πολυτελή ξενοδοχεία αξίας χιλιάδων ευρώ

Δες κι αυτό…