Οι Paradise Lost στην Αθήνα για μια μεγάλη βραδιά σκοτεινού metal

Η ιστορική μπάντα Paradise Lost θα εμφανιστεί στις 11 Νοεμβρίου στο Floyd παρουσιάζοντας το νέο album «Ascension» και τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της

Για περισσότερες από 3 δεκαετίες οι Paradise Lost αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της ευρωπαϊκής metal σκηνής. Με έναν απαράμιλλο, το βρετανικό σχήμα κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα και να επηρεάσει γενιές μουσικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από τα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής τους πορείας έως τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους, οι Paradise Lost παραμένουν ένα συγκρότημα που εξελίσσεται συνεχώς χωρίς να χάνει τη σκοτεινή αισθητική που καθόρισε τον ήχο του.

Η σχέση των Paradise Lost με το ελληνικό κοινό είναι διαχρονικά ιδιαίτερα ισχυρή. Οι εμφανίσεις τους στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται πάντοτε από έντονη ατμόσφαιρα και ενθουσιασμό, με το κοινό να αγκαλιάζει το συγκρότημα. Η επερχόμενη συναυλία στην Αθήνα αναμένεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά αυτόν τον ισχυρό δεσμό.

Οι Paradise Lost επιστρέφουν στην ελληνική πρωτεύουσα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου για μια μεγάλη συναυλία στον χώρο Floyd. Το βρετανικό συγκρότημα αναμένεται να παρουσιάσει ένα εκτενές πρόγραμμα που θα καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφική του πορεία, δίνοντας έμφαση τόσο στο νέο υλικό όσο και στα πιο αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών του.

Περισσότερες από 3 δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους και με πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, οι Paradise Lost εξακολουθούν να θεωρούνται πρωτοπόροι της σκοτεινής πλευράς του metal. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Halifax της Αγγλίας το 1988 και γρήγορα απέκτησε αναγνώριση ως ένα από τα σχήματα που διαμόρφωσαν τον ήχο του gothic metal. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξαν τα πρώτα τους άλμπουμ και ιδιαίτερα το εμβληματικό «Gothic» που κυκλοφόρησε το 1991.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους οι Paradise Lost δεν περιορίστηκαν σε έναν μόνο μουσικό προσανατολισμό. Από τις doom death metal ρίζες τους μέχρι τον πιο ευρύ και επιβλητικό ήχο που παρουσίασαν στο άλμπουμ «Draconian Times» το 1995, το συγκρότημα εξερεύνησε διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Αργότερα πειραματίστηκε ακόμη και με πιο ηλεκτρονικές επιρροές, επηρεάζοντας καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους της σκοτεινής μουσικής σκηνής όπως οι Cradle Of Filth, οι HIM, οι Gatecreeper και η Chelsea Wolfe.

Το 2025 το συγκρότημα από το Yorkshire επέστρεψε με το 17ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Ascension». Ο δίσκος απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και συμπεριλήφθηκε σε πολλές λίστες με τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι οι Paradise Lost συνεχίζουν να διατηρούν υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας.

Η παραγωγή του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε από τον κιθαρίστα Gregor Mackintosh στα Black Planet East Studios στο Yorkshire, ενώ τα τύμπανα και τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν στα NBS Studios και Wasteland Studios στη Σουηδία. Τα 10 τραγούδια του δίσκου συνδυάζουν όλα τα στοιχεία που καθόρισαν τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, από τις μελαγχολικές μελωδίες του Gregor Mackintosh μέχρι το δυναμικό rhythm section και τη χαρακτηριστική φωνή του Nick Holmes.

Ο τραγουδιστής Nick Holmes εξηγεί τη δημιουργική φιλοσοφία της μπάντας λέγοντας «μετά από 35 χρόνια όλα είναι πλέον συνειδητά. Είναι δύσκολο να μην γνωρίζεις ακριβώς από πού προέρχονται όλα όταν έχεις δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο και ποικιλόμορφο μουσικό κατάλογο. Στο τέλος όμως όλα καταλήγουν σε ένα απλό ερώτημα. Μας αρέσει η μουσική που δημιουργούμε ή όχι. Αν μας αρέσει τότε μένει. Αυτό δεν έχει αλλάξει από τότε που ήμασταν έφηβοι».

Το «Ascension» κατέχει πλέον ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία των Paradise Lost και συνεχίζει την παράδοση ενός συγκροτήματος που δεν φοβήθηκε ποτέ να εξερευνήσει το σκοτεινό συναίσθημα μέσα από τη μουσική του.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Floyd οι Paradise Lost αναμένεται να παρουσιάσουν μια συναυλία που θα καλύπτει τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας τους. Η βραδιά υπόσχεται να αποτελέσει ένα ταξίδι μέσα από σχεδόν 4 δεκαετίες δημιουργίας και έναν ακόμη σταθμό στη μακρόχρονη σχέση του συγκροτήματος με το ελληνικό κοινό.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε μέσω της πλατφόρμας more.com.

