Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για τον Rob Reiner

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «When Harry Met Sally» θα τιμήσουν τον εκλιπόντα σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια της ενότητας In Memoriam στην 98η τελετή απονομής των Academy Awards
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ αναμένεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Οι ηθοποιοί Billy Crystal και Meg Ryan, το εμβληματικό κινηματογραφικό δίδυμο της ταινίας «When Harry Met Sally», θα επανενωθούν στη σκηνή των Academy Awards για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Rob Reiner. Η επανεμφάνιση των δύο πρωταγωνιστών στην ίδια σκηνή έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον κινηματογραφικό χώρο, καθώς η συνεργασία τους στην κλασική ρομαντική κωμωδία του 1989 αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ιστορίας του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Η τελετή των 98ων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο συγκρότημα Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες. Η λαμπερή βραδιά θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Billy Crystal και Meg Ryan θα εμφανιστούν μαζί στη σκηνή της τελετής για να τιμήσουν τον Rob Reiner, τον σκηνοθέτη που τους καθοδήγησε στην ταινία «When Harry Met Sally». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Billy Crystal θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια της ενότητας In Memoriam της τελετής, ενώ η Meg Ryan θα βρίσκεται επίσης στη σκηνή μαζί με άλλους ηθοποιούς που συνεργάστηκαν με τον Rob Reiner στη διάρκεια της καριέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Rob Reiner και η σύζυγός του Michele Singer Reiner βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Brentwood στις 14 Δεκεμβρίου. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Los Angeles ανακοίνωσε αργότερα ότι ο θάνατός τους προήλθε από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Για την υπόθεση συνελήφθη ο γιος του ζευγαριού Nick Reiner, ο οποίος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες. Ο Nick Reiner εμφανίστηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Los Angeles στις 23 Φεβρουαρίου δηλώνοντας αθώος. Ο 32χρονος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, με επιβαρυντικές περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν είτε σε θανατική ποινή είτε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης.

Μετά τον θάνατο του Rob Reiner και της Michele Singer Reiner, μια ομάδα στενών φίλων και συνεργατών του σκηνοθέτη εξέδωσε κοινή δήλωση εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονταν οι Billy Crystal, Larry David, Martin Short και Albert Brooks.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κοινή τους ανακοίνωση ανέφεραν ότι «αξιοποιώντας όσα έμαθε από τον πατέρα του Carl Reiner και τον μέντορά του Norman Lear, ο Rob Reiner δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος κωμικός ηθοποιός αλλά εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο αφηγητή ιστοριών». Στην ίδια δήλωση υπογράμμισαν ότι «δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με τόσο μεγάλο εύρος δημιουργίας. Από την κωμωδία έως το δράμα και από το mockumentary έως το ντοκιμαντέρ βρισκόταν πάντοτε στην κορυφή της τέχνης του».

Οι φίλοι και συνεργάτες του σκηνοθέτη σημείωσαν επίσης ότι «γοήτευε το κοινό και το κοινό τον εμπιστευόταν. Οι θεατές συνέρρεαν για να δουν τις ταινίες του». Κλείνοντας τη δήλωσή τους έγραψαν ότι «ήμασταν φίλοι τους και θα μας λείψουν για πάντα», παραθέτοντας μια φράση από την ταινία «It’s a Wonderful Life», μία από τις αγαπημένες ταινίες του Rob Reiner. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «η ζωή κάθε ανθρώπου αγγίζει τις ζωές πολλών άλλων ανθρώπων και όταν εκείνος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά τους αφήνει ένα τεράστιο κενό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση για την εμφάνιση των Billy Crystal και Meg Ryan στα Όσκαρ έγινε λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι η τραγουδίστρια Barbra Streisand βρίσκεται σε συζητήσεις για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στο τμήμα In Memoriam τιμώντας τη μνήμη του Robert Redford με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ταινία «The Way We Were».

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Hollywood. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Conan O’Brien.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

 

 

 

