Τα Όσκαρ στη σκιά του πολέμου – Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εξετάζεται λόγω της κρίσης στο Ιράν

Οι παραγωγοί της τελετής εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης του κόκκινου χαλιού ώστε να αποφευχθούν εικόνες υπερβολικού εορτασμού εν μέσω διεθνών εξελίξεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι διοργανωτές των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου εξετάζουν ένα εναλλακτικό σχέδιο για την τελετή απονομής των βραβείων του 2026, με επίκεντρο το ενδεχόμενο αλλαγών στο κόκκινο χαλί λόγω των εξελίξεων στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, οι παραγωγοί της 98ης τελετής επεξεργάζονται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και την ακύρωση του κόκκινου χαλιού, προκειμένου να αποφευχθεί η εικόνα μιας λαμπερής γιορτής την ώρα που εξελίσσονται σοβαρά διεθνή γεγονότα.

Σύμφωνα με το Page Six ο σχεδιασμός της φετινής διακόσμησης του χώρου περιλάμβανε ιαπωνικούς σφένδαμους, τα δέντρα που συμβολίζουν την «ειρήνη και τη μακροζωία». Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μια τέτοια επιλογή παραμένει κατάλληλη για τη συγκεκριμένη συγκυρία.

Παρά τις φήμες, αρκετές πηγές από τον χώρο του Χόλιγουντ ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στον σχεδιασμό του κόκκινου χαλιού. Ωστόσο η Ακαδημία εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική απέναντι στο διεθνές κλίμα. Επιπλέον, στη φετινή τελετή υπάρχουν 3 υποψήφιοι από το Ιράν. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο σκηνοθέτης Jafar Panahi για την ταινία «It Was Just an Accident», η οποία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Υποψήφιοι είναι επίσης οι Sara Khaki και Mohammadreza Eyni, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι το κόκκινο χαλί ενδέχεται να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δύσκολο πεδίο για τους καλλιτέχνες και τους εκπροσώπους τους. Όπως σημειώνουν, τα στούντιο και οι ομάδες δημοσίων σχέσεων εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο οι σταρ να δεχθούν ερωτήσεις για διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.

Ανάλογες ανησυχίες είχαν εκφραστεί και στο πρόσφατο Actor Awards του Σωματείου Ηθοποιών όπου τηλεοπτικά μέσα όπως το KTLA, το Fox11 και το ABC τοποθετήθηκαν κοντά στην έξοδο της εκδήλωσης, χάνοντας έτσι μεγάλο μέρος των συνεντεύξεων των υποψηφίων. Μεταξύ των δημοσιογράφων κυκλοφόρησε η εκτίμηση ότι η επιλογή αυτή έγινε από τους διοργανωτές προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο πολιτικών ερωτήσεων προς τους καλλιτέχνες. Την ίδια στιγμή παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και φέτος στα Όσκαρ κονκάρδες με πολιτικά μηνύματα, που είχαν προκαλέσει έντονη συζήτηση στις Χρυσές Σφαίρες.

Η τελετή των 98ων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο συγκρότημα Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες. Η λαμπερή βραδιά θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Οσκαρ Όσκαρ 2026 ΠΟΛΕΜΟΣ
