Οι μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή στο Mega με το «Markos by Night»

Μια τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς
Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00 το MEGA έχει ραντεβού με το ξεκαρδιστικό χιούμορ του Μάρκου Σεφερλή. Το MEGA εγκαινιάζει τον ξεχωριστό κύκλο τηλεοπτικών προβολών «Markos by Night», φέρνοντας στην οθόνη μας τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του αγαπημένου δημιουργού και κωμικού ηθοποιού Μάρκου Σεφερλή. Η πρεμιέρα γίνεται με το απολαυστικό «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» σε πρώτη μετάδοση, ένα έργο γεμάτο ενέργεια και ανατροπές.

Η παράσταση «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» παρουσιάστηκε το 2025 και προκάλεσε τον ενθουσιασμό και το θερμό χειροκρότημα του κοινού που την είδε στις σκηνές του «Δελφινάριου» και του «Περοκέ», καθώς και κατά την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα.

Σατιρίζει την υποτιθέμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στη μουσική σκηνή αλλά δεν εστιάζει αποκλειστικά σε αυτή καθώς ξεδιπλώνεται σε μια σειρά από ξεκαρδιστικά σατιρικά νούμερα για την επικαιρότητα – από τη Eurovision μέχρι τα πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα του Μάρκου Σεφερλή παραμένει αναλλοίωτο: Καταιγιστικοί διάλογοι, σπιρτάδες της στιγμής που αιφνιδιάζουν και παιγνιώδης προσέγγιση της καθημερινότητας που ξεφεύγει από τα στενά όρια της παραδοσιακής επιθεώρησης. Μαζί του στη σκηνή δεκάδες ηθοποιοί και χορευτές.

Η προβολή των εμβληματικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή υπογραμμίζει τη δέσμευση του MEGA στην ανάδειξη αυθεντικού ψυχαγωγικού περιεχομένου που μπορούν να παρακολουθήσουν οικογένειες και παρέες από την άνεση του καναπέ τους. «Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00, στο MEGA.

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Λαμπάτος, Ζώζα Μεταξά, Λίλιαν Αρχοντή, Νίκος Λάιος, Γιώργος Κοντογιάννης

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

