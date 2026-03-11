TV 11.03.2026

Χρήστος Φερεντίνος: Απαντά πρώτη φορά για τη διαφήμιση με την Κατερίνα Καραβάτου

Ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίστηκε χαλαρός και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται απλώς για ένα χιουμοριστικό σκετς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Κατερίνα Καραβάτου και η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η συγκεκριμένη καμπάνια έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, καθώς πολλοί σχολίασαν το περιεχόμενο και το ύφος της. Ο γνωστός παρουσιαστής, ωστόσο, εμφανίστηκε χαλαρός και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται απλώς για ένα χιουμοριστικό σκετς.

«Δεν έχω να πω κάτι. Δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μία παρωδία κάναμε από την σκηνή το “Φάντασμα”. Στην συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν στο Μάπετ Σόου, χιούμορ έχει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Ένα σκετσάκι κάναμε, αυτό και τίποτα άλλο, φιλάκια», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

Διάβασε επίσης: Αντιδράσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα για τις γυναίκες

Την ίδια στιγμή, η διαφήμιση βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλατό της εκπομπής Happy Day, το πρωί της Τρίτης, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, την Τίνα Μεσσαροπούλου και τους συνεργάτες τους να σχολιάζουν το θέμα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν συνειδητή από τους δύο παρουσιαστές, οι οποίοι προσπάθησαν να αποδώσουν τον ρόλο τους με χιουμοριστική και υποκριτική διάθεση.


«Εγώ είμαι σίγουρη ότι το επέλεξαν και προσπάθησαν να το αποδώσουν υποκριτικά. Ως ηθοποιοί, απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κόντρα στο προφίλ της Κατερίνας», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος αποκάλυψε μια πληροφορία που, όπως είπε, δεν γνωρίζουν πολλοί για την Κατερίνα Καραβάτου. «Το ξέρετε ότι η Κατερίνα έχει τελειώσει σχολή υποκριτικής;», δήλωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, συμπληρώνοντας ότι του άρεσε η επιλογή του συγκεκριμένου τηλεοπτικού διδύμου για τη διαφήμιση.

Πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει φήμες που ήθελαν τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να είναι ζευγάρι. «Η Κατερίνα που είναι τόσο προσεκτική στο τι λέγεται, πώς λέγεται, τι γίνεται. Επίσης το ότι είχε γίνει τόσος ντόρος με το αν είναι ή όχι ζευγάρι η Κατερίνα (με τον Χρήστο Φερεντίνο) και ξαφνικά το εκμεταλλευόμαστε. Η ίδια έβγαινε μπροστά και έλεγε μα τι πράγματα είναι αυτά. Τώρα που η διαφήμιση αφήνει υπονοούμενα για το αν είναι ζευγάρι ή όχι… Τι, επειδή πληρωθήκαμε;», δήλωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.


Κλείνοντας τη συζήτηση στο πλατό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε ότι οι διαφημίσεις της συγκεκριμένης εταιρείας παιχνιδιών συχνά καταφέρνουν να τραβούν την προσοχή και να δημιουργούν συζητήσεις. «Αυτό το παιχνιδάδικο πάντα συζητιέται με τις διαφημίσεις του», επεσήμανε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε: «Είχανε χημεία και σαν ερωτισμός. Έξυπνο πάντως παιδιά και μπράβο τους». Όπως φαίνεται, η διαφήμιση πέτυχε τελικά τον στόχο της, αφού κατάφερε να γίνει viral και να απασχολήσει αρκετά τηλεοπτικά πάνελ και χρήστες στα social media, με τις απόψεις να παραμένουν μοιρασμένες.

Διάβασε επίσης: ΑΝΤ1: Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα – Το πρόγραμμα που παίρνει τη θέση τους μετά το Πάσχα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ Χρήστος Φερεντίνος
