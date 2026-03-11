Ο Νικος Χαρδαλιάς στο Mad Forum 2026: «Ως πολιτεία έχουμε ευθύνη να ακούμε τον τρόπο που επικοινωνούν οι νέοι»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς άνοιξε το Mad Forum 2026, αναδεικνύοντας τη σημασία της δημιουργικότητας και της συμμετοχής των νέων στην ψηφιακή εποχή

Το MAD Forum 2026 ξεκίνησε δυναμικά με τον χαιρετισμό του Νίκου Χαρδαλιά, Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος τόνισε τη σημασία της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ενεργούς συμμετοχής των νέων σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Η ομιλία του έθεσε τον τόνο για μια ημέρα αφιερωμένη στη μουσική, την ψηφιακή κουλτούρα και την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη θέση των νέων ως πρωταγωνιστών των αλλαγών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, μίλησε για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, από τη σχέση των νέων με τα social media και τις τεχνολογικές πλατφόρμες, μέχρι την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τις προκλήσεις επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές μέσα από μέσα όπως το TikTok. Αναφέρθηκε επίσης στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική και στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και στην εξέλιξη της ελληνικής Urban & Underground Rap ως σύγχρονο πολιτιστικό φαινόμενο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε τη σημασία της σύνδεσης ανάμεσα στην τεχνολογία, τη μουσική και την κοινωνική συμμετοχή, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που ανοίγονται για τη νέα γενιά στην ψηφιακή εποχή. Η ομιλία του εισήγαγε με τρόπο εμπεριστατωμένο και ολιστικό τις θεματικές του forum, δίνοντας το πλαίσιο για τις συζητήσεις που ακολούθησαν.

Η εναρκτήρια ομιλία ανέδειξε τη δυναμική και την ενεργή συμμετοχή των νέων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα, την ασφάλεια και τον ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα θέματα που έθεσε δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική σκηνή, αξιοποιώντας τη μουσική, την τεχνολογία και την ψηφιακή κουλτούρα για να εκφραστούν και να καινοτομήσουν.

