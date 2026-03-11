Παρακολούθησε εδώ live το Mad Forum 2026

Το MAD FORUM 2026 φέρνει στο επίκεντρο τη ζωή, τη δημιουργία και τον τρόπο που οι νέοι διεκδικούν χώρο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τάσεις στη μουσική, την ψηφιακή κουλτούρα και την πολιτική, το forum εξερευνά πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τη μουσική παραγωγή, την ενημέρωση των Gen Alpha & Beta και τον ρόλο των πολιτικών ως content creators στα social media.

Σε μία εποχή όπου η κοινωνία και η τεχνολογία αλληλεπιδρούν με τρόπους που ανατρέπουν παραδοσιακές δομές, το MAD FORUM 2026 ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ελευθερία, την ταυτότητα και την online ορατότητα των νέων, τις νέες «απαγορεύσεις» στην ψηφιακή ζωή τους και τα trends στην κατανάλωση και παραγωγή μουσικής. Μπορείς να το παρακολουθήσεις live εδώ:

