Tech News 11.03.2026

Παρακολούθησε εδώ live το Mad Forum 2026

Παρακολούθησε live το MAD FORUM 2026 και δες πώς οι νέοι δημιουργοί, η μουσική, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή κουλτούρα διαμορφώνουν το μέλλον
Mad.gr

Το MAD FORUM 2026 φέρνει στο επίκεντρο τη ζωή, τη δημιουργία και τον τρόπο που οι νέοι διεκδικούν χώρο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τάσεις στη μουσική, την ψηφιακή κουλτούρα και την πολιτική, το forum εξερευνά πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τη μουσική παραγωγή, την ενημέρωση των Gen Alpha & Beta και τον ρόλο των πολιτικών ως content creators στα social media.

Σε μία εποχή όπου η κοινωνία και η τεχνολογία αλληλεπιδρούν με τρόπους που ανατρέπουν παραδοσιακές δομές, το MAD FORUM 2026 ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ελευθερία, την ταυτότητα και την online ορατότητα των νέων, τις νέες «απαγορεύσεις» στην ψηφιακή ζωή τους και τα trends στην κατανάλωση και παραγωγή μουσικής. Μπορείς να το παρακολουθήσεις live εδώ:

Διάβασε επίσης: MAD FORUM 2026: Νέοι, μουσική και Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν κόσμο που αλλάζει

Mad Forum 2026 social media μουσική Τεχνολογία
Ο Νικος Χαρδαλιάς στο Mad Forum 2026: «Ως πολιτεία έχουμε ευθύνη να ακούμε τον τρόπο που επικοινωνούν οι νέοι»

Mad Tech News: Ρεκόρ χρηστών για το ChatGPT και νέο iPhone

Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

Είσαι ιδιοκτήτης; Το νέο “app” για τα οικόπεδα φέρνει πρόστιμα-φωτιά αν το αμελήσεις!

Sony και Nintendo επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για PlayStation 6 και Nintendo Switch 2

Ρομπότ χορεύουν kung fu στο Spring Festival Gala – Δες το video από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό show του πλανήτη

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

