Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 31.05.2026

Πάτησες «Αποστολή» και το μετάνιωσες; Το κόλπο που μπορεί να σώσει το email σου πριν είναι αργά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ξέχασες attachment, έστειλες λάθος όνομα ή πάτησες send βιαστικά; Το Gmail έχει τη λύση που εύχεσαι να ήξερες νωρίτερα
Ειρήνη Στόφυλα

Σου έχει συμβεί να πατήσεις «Αποστολή» και το επόμενο δευτερόλεπτο να συνειδητοποιήσεις ότι ξέχασες το attachment, έκανες ένα τραγικό typo ή (ακόμα χειρότερα) έστειλες το mail σε λάθος παραλήπτη;

Άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή για αποστολή email στο Gmail.
Πηγή: Pexels

Μην πανικοβάλλεσαι. Το Gmail έχει ένα «κουμπί πανικού» που μπορεί να σε σώσει, αρκεί να ξέρεις πώς να το ρυθμίσεις σωστά. Από προεπιλογή, το περιθώριο ακύρωσης είναι πολύ μικρό (μόλις 5 δευτερόλεπτα), αλλά μπορείς να το αυξήσεις στα 30 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σου χρόνο να διορθώσεις το λάθος.

Mad Tech News: Νέο update στο Slay the Spire 2 και αλλαγές στο gameplay

Πώς να το ενεργοποιήσεις (Step-by-Step)

  1. Άνοιξε το Gmail από τον υπολογιστή σου.

  2. Πάτα το εικονίδιο με το γρανάζι (Ρυθμίσεις) πάνω δεξιά και επίλεξε «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις».

  3. Στην καρτέλα «Γενικά», βρες την ενότητα «Ακύρωση αποστολής».

  4. Στο dropdown μενού «Περίοδος ακύρωσης αποστολής», άλλαξε τα 5 δευτερόλεπτα σε 30.

  5. Σημαντικό: Σκρόλαρε μέχρι κάτω και πάτα «Αποθήκευση αλλαγών».

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Τι θα συμβεί μετά: Κάθε φορά που στέλνεις ένα mail, θα εμφανίζεται κάτω αριστερά ένα μικρό μαύρο πλαίσιο με την επιλογή «Αναίρεση». Θα έχεις μισό λεπτό στη διάθεσή σου για να το πατήσεις και να φέρεις το email πίσω στα drafts σου!

Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

email Gmail Hack
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

31.05.2026
Επόμενο
Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

31.05.2026

Δες επίσης

Η θερμοκρασία ανεβαίνει – 5 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κινητό σου από υπερθέρμανση
Social & Tech

Η θερμοκρασία ανεβαίνει – 5 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κινητό σου από υπερθέρμανση

31.05.2026
Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου
Social & Tech

Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου

30.05.2026
«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»
Mad Video Music Awards

Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»

28.05.2026
Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok
Social & Tech

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του
Social & Tech

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

27.05.2026
MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI
Mad TV News

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

26.05.2026
Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα
Mad Events

Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα

26.05.2026
Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες
Social & Tech

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

25.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας