Η θερμοκρασία ανεβαίνει – 5 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κινητό σου από υπερθέρμανση

Το καλοκαίρι και η ζέστη δεν ταλαιπωρούν μόνο εμάς, αλλά και το κινητό μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις, κολλήματα, ταχύτερη αποφόρτιση της μπαταρίας, ακόμα και προειδοποιήσεις υπερθέρμανσης στην οθόνη. Σε αρκετές περιπτώσεις η συσκευή μειώνει αυτόματα την απόδοσή της για να προστατευτεί, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό στην καθημερινή χρήση.

Αν η έκθεση στη ζέστη είναι συχνή, μπορεί να επηρεαστεί και η μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας. Ευτυχώς, υπάρχουν 5 απλά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να το προστατεύσεις και να κρατήσεις το κινητό σου σε άριστη κατάσταση ακόμα και στις πιο καυτές μέρες του χρόνου.

1.Απόφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να αφήνουμε το κινητό σε σημεία με άμεσο ήλιο, όπως σε τραπέζι παραλίας ή στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Ακόμα και λίγα λεπτά έκθεσης μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία της συσκευής. Ιδανικά, κράτησέ το πάντα σε σκιά ή μέσα σε τσάντα όταν δεν το χρησιμοποιείς. Το αυτοκίνητο ειδικά λειτουργεί σαν «φούρνος» το καλοκαίρι και είναι από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες.

2. Πρόσεξε τη φόρτιση

Η φόρτιση από μόνη της ανεβάζει τη θερμοκρασία του κινητού, οπότε όταν συνδυάζεται με ζέστη το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Απόφυγε να φορτίζεις τη συσκευή κάτω από τον ήλιο ή σε πολύ ζεστό περιβάλλον. Αν παρατηρήσεις ότι ζεσταίνεται έντονα, αφαίρεσε τη θήκη για καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Επίσης, είναι καλό να αποφεύγεις τη βαριά χρήση (π.χ. παιχνίδια ή video streaming) όσο φορτίζει.

3. Κλείσε εφαρμογές που «βαραίνουν» τη συσκευή

Εφαρμογές όπως παιχνίδια, GPS, κάμερα ή social media με συνεχή χρήση μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του κινητού πολύ γρήγορα. Όταν δεν τις χρειάζεσαι, κλείσε τες εντελώς αντί να τις αφήνεις ανοιχτές στο background. Παράλληλα, η μείωση της φωτεινότητας της οθόνης βοηθά σημαντικά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και θερμότητας.

4. Απόφυγε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Αν το κινητό υπερθερμανθεί, μην το βάλεις ποτέ σε ψυγείο ή κάτω από πολύ δυνατό air condition. Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα. Καλύτερη λύση είναι να το αφήσεις σε σκιερό, δροσερό σημείο μέχρι να επανέλθει φυσικά.

5. Δώσε προσοχή στη θήκη

Κάποιες θήκες, ειδικά οι πολύ χοντρές, κρατούν τη θερμότητα μέσα στη συσκευή και δεν την αφήνουν να διαφύγει. Αν βλέπεις ότι το κινητό σου ζεσταίνεται συχνά, δοκίμασε πιο λεπτή θήκη ή αφαίρεσέ την σε στιγμές έντονης χρήσης. Έτσι βοηθάς τη συσκευή.

Η υπερθέρμανση το καλοκαίρι είναι ένα συχνό αλλά απολύτως διαχειρίσιμο πρόβλημα για τα smartphones. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά τη συσκευή σου. Από την αποφυγή του ήλιου μέχρι τη σωστή διαχείριση εφαρμογών, κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Έτσι το κινητό σου θα λειτουργεί πιο ομαλά, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας όλο το καλοκαίρι.

