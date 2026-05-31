Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 31.05.2026

Η θερμοκρασία ανεβαίνει – 5 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κινητό σου από υπερθέρμανση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
5 αποτελεσματικοί και εύκολοι να προστατεύσεις άμεσα το κινητό σου από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι και η ζέστη δεν ταλαιπωρούν μόνο εμάς, αλλά και το κινητό μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις, κολλήματα, ταχύτερη αποφόρτιση της μπαταρίας, ακόμα και προειδοποιήσεις υπερθέρμανσης στην οθόνη. Σε αρκετές περιπτώσεις η συσκευή μειώνει αυτόματα την απόδοσή της για να προστατευτεί, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό στην καθημερινή χρήση.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αν η έκθεση στη ζέστη είναι συχνή, μπορεί να επηρεαστεί και η μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας. Ευτυχώς, υπάρχουν 5 απλά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να το προστατεύσεις και να κρατήσεις το κινητό σου σε άριστη κατάσταση ακόμα και στις πιο καυτές μέρες του χρόνου.

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

1.Απόφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να αφήνουμε το κινητό σε σημεία με άμεσο ήλιο, όπως σε τραπέζι παραλίας ή στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Ακόμα και λίγα λεπτά έκθεσης μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία της συσκευής. Ιδανικά, κράτησέ το πάντα σε σκιά ή μέσα σε τσάντα όταν δεν το χρησιμοποιείς. Το αυτοκίνητο ειδικά λειτουργεί σαν «φούρνος» το καλοκαίρι και είναι από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες.

2. Πρόσεξε τη φόρτιση

Κοντινό πλάνο ενός smartphone που φορτίζει με καλώδιο για γρήγορη φόρτιση.
Πηγή: pexels.com

Η φόρτιση από μόνη της ανεβάζει τη θερμοκρασία του κινητού, οπότε όταν συνδυάζεται με ζέστη το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Απόφυγε να φορτίζεις τη συσκευή κάτω από τον ήλιο ή σε πολύ ζεστό περιβάλλον. Αν παρατηρήσεις ότι ζεσταίνεται έντονα, αφαίρεσε τη θήκη για καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Επίσης, είναι καλό να αποφεύγεις τη βαριά χρήση (π.χ. παιχνίδια ή video streaming) όσο φορτίζει.

3. Κλείσε εφαρμογές που «βαραίνουν» τη συσκευή

Πηγή: unsplash.com
Πηγή: unsplash.com

Εφαρμογές όπως παιχνίδια, GPS, κάμερα ή social media με συνεχή χρήση μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του κινητού πολύ γρήγορα. Όταν δεν τις χρειάζεσαι, κλείσε τες εντελώς αντί να τις αφήνεις ανοιχτές στο background. Παράλληλα, η μείωση της φωτεινότητας της οθόνης βοηθά σημαντικά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και θερμότητας.

4. Απόφυγε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Αν το κινητό υπερθερμανθεί, μην το βάλεις ποτέ σε ψυγείο ή κάτω από πολύ δυνατό air condition. Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα. Καλύτερη λύση είναι να το αφήσεις σε σκιερό, δροσερό σημείο μέχρι να επανέλθει φυσικά.

5. Δώσε προσοχή στη θήκη

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Κάποιες θήκες, ειδικά οι πολύ χοντρές, κρατούν τη θερμότητα μέσα στη συσκευή και δεν την αφήνουν να διαφύγει. Αν βλέπεις ότι το κινητό σου ζεσταίνεται συχνά, δοκίμασε πιο λεπτή θήκη ή αφαίρεσέ την σε στιγμές έντονης χρήσης. Έτσι βοηθάς τη συσκευή.

Η υπερθέρμανση το καλοκαίρι είναι ένα συχνό αλλά απολύτως διαχειρίσιμο πρόβλημα για τα smartphones. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά τη συσκευή σου. Από την αποφυγή του ήλιου μέχρι τη σωστή διαχείριση εφαρμογών, κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Έτσι το κινητό σου θα λειτουργεί πιο ομαλά, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας όλο το καλοκαίρι.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κινητό υπερθέρμανση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το παγωτό της μαμάς που θυμίζει παιδικά καλοκαίρια – Μόνο με 2 υλικά

Το παγωτό της μαμάς που θυμίζει παιδικά καλοκαίρια – Μόνο με 2 υλικά

31.05.2026

Δες επίσης

Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου
Social & Tech

Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου

30.05.2026
«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»
Mad Video Music Awards

Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»

28.05.2026
Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok
Social & Tech

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του
Social & Tech

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

27.05.2026
MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI
Mad TV News

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

26.05.2026
Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα
Mad Events

Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα

26.05.2026
Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες
Social & Tech

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

25.05.2026
Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου
Social & Tech

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

25.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας