Tech News 12.05.2026

Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με εντυπωσιακό παλμό και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ολοκληρώθηκε το Devoxx Greece 2026, το μεγαλύτερο συνέδριο ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα.
Mad.gr

Devoxx Greece 2026: Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεταμορφώθηκε σε έναν διεθνή κόμβο τεχνολογίας, υποδεχόμενο περισσότερους από 1.500 συνέδρους από 30 διαφορετικές χώρες.

1

Το φετινό πρόγραμμα για ακόμη μία φορά έθεσε ψηλά τον πήχη, εστιάζοντας στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν το software engineering. Περισσότεροι από 85 διεθνείς ομιλητές μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας: όπως γλώσσες προγραμματισμού, ασφάλεια, soft skills, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) κ.α.

Την ατζέντα του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές όπως o Will Sentance, o Gojko Adjic και ο J. B. Rainsberger οι οποίοι ενέπνευσαν το κοινό με τις κεντρικές τους ομιλίες. Η επιτυχία του συνεδρίου δεν περιορίστηκε στις ομιλίες. Τα workshops, το community corner και το mentorship hub έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για hands-on εκπαίδευση σε εργαλεία που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας τους.

2

Ο κ. Πάτροκλος Παπαπέτρου, διοργανωτής των συνεδρίων Devoxx Greece και Voxxed Days στην Ελλάδα δήλωσε χαρακτηριστικά: “Το φετινό Devoxx Greece απέδειξε ότι η ελληνική tech κοινότητα είναι πιο δυνατή από ποτέ. Η ενέργεια που ζήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν μοναδική.

5

Στόχος μας παραμένει η διαρκής αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρουμε, φέρνοντας την παγκόσμια γνώση στην χώρα μας. Η πορεία μας για το 2026 συνεχίζεται με επόμενο μεγάλο ραντεβού το Voxxed Days Thessaloniki 20 – 21 Νοεμβρίου 2026, όπως κάθε φορά στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, θα είναι και επετειακό καθώς κλείνει 10 χρόνια.”.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Devoxx Greece Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

12.05.2026
Επόμενο
Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια

Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια

12.05.2026

Δες επίσης

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ
City Guide

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

12.05.2026
Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026
Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
City Guide

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

12.05.2026
Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός
City Guide

Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός

12.05.2026
Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης
Go out

Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης

12.05.2026
Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι
Social & Tech

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

11.05.2026
5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου
Social & Tech

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

11.05.2026
Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά
Social & Tech

Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά

10.05.2026
Πώς να βγάζεις φωτογραφίες σαν influencer – 5 μυστικά που δεν σου λένε
Social & Tech

Πώς να βγάζεις φωτογραφίες σαν influencer – 5 μυστικά που δεν σου λένε

10.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!