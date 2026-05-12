Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής

Με εντυπωσιακό παλμό και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ολοκληρώθηκε το Devoxx Greece 2026, το μεγαλύτερο συνέδριο ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα.

Devoxx Greece 2026: Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεταμορφώθηκε σε έναν διεθνή κόμβο τεχνολογίας, υποδεχόμενο περισσότερους από 1.500 συνέδρους από 30 διαφορετικές χώρες.

Το φετινό πρόγραμμα για ακόμη μία φορά έθεσε ψηλά τον πήχη, εστιάζοντας στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν το software engineering. Περισσότεροι από 85 διεθνείς ομιλητές μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας: όπως γλώσσες προγραμματισμού, ασφάλεια, soft skills, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) κ.α.

Την ατζέντα του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές όπως o Will Sentance, o Gojko Adjic και ο J. B. Rainsberger οι οποίοι ενέπνευσαν το κοινό με τις κεντρικές τους ομιλίες. Η επιτυχία του συνεδρίου δεν περιορίστηκε στις ομιλίες. Τα workshops, το community corner και το mentorship hub έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για hands-on εκπαίδευση σε εργαλεία που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας τους.

Ο κ. Πάτροκλος Παπαπέτρου, διοργανωτής των συνεδρίων Devoxx Greece και Voxxed Days στην Ελλάδα δήλωσε χαρακτηριστικά: “Το φετινό Devoxx Greece απέδειξε ότι η ελληνική tech κοινότητα είναι πιο δυνατή από ποτέ. Η ενέργεια που ζήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν μοναδική.

Στόχος μας παραμένει η διαρκής αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρουμε, φέρνοντας την παγκόσμια γνώση στην χώρα μας. Η πορεία μας για το 2026 συνεχίζεται με επόμενο μεγάλο ραντεβού το Voxxed Days Thessaloniki 20 – 21 Νοεμβρίου 2026, όπως κάθε φορά στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, θα είναι και επετειακό καθώς κλείνει 10 χρόνια.”.