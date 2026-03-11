Σάκης Ρουβάς: Μάς δείχνει τα 5 πιο… άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε ένα πιο προσωπικό και χαλαρό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους. Το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα social media ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκάλυψε μερικά από τα πιο… απρόσμενα αντικείμενα που έχει στο αυτοκίνητό του.

Με χιούμορ και καλή διάθεση, ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε 5 πράγματα που, όπως είπε, μπορεί να φαίνονται «άκυρα», αλλά βρίσκονται μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητό του. Το βίντεο προκάλεσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών του, καθώς έδωσε μια μικρή ματιά στην καθημερινότητά του εκτός σκηνής.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που έδειξε, ξεχώρισε ιδιαίτερα ένα χειροποίητο δώρο από την κόρη του. Πρόκειται για μια μικρή κατασκευή που είχε φτιάξει η Αριάδνη στο σχολείο και του την είχε χαρίσει. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι την κρατά μέσα στο αυτοκίνητό του, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικά είναι για εκείνον τα μικρά δώρα των παιδιών του. Η κατασκευή αυτή είναι ένα πήλινο γλυπτό, το οποίο η μικρή Αριάδνη ονόμασε «ποντικογοργόνα». Ο Σάκης Ρουβάς το έδειξε με χαμόγελο στο βίντεο, εξηγώντας ότι το κρατά μαζί του γιατί του θυμίζει τα παιδιά του και τις όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Ωστόσο, το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο δεν ήταν το μόνο που υπάρχει στο αυτοκίνητό του. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει πάντα μαζί του και κάποια πιο πρακτικά πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία όπως φαίνεται δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από το αυτοκίνητο. Παράλληλα, στο αυτοκίνητό του υπάρχει και ένα κατσαβίδι, ένα εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε διάφορες μικρές καταστάσεις. Αν και δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς να δει εύκολα σε ένα αυτοκίνητο, ο ίδιος φάνηκε να το αντιμετωπίζει με χιούμορ.

Επιπλέον, ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ότι κουβαλά μαζί του καραμέλες για τον λαιμό. Ως τραγουδιστής, η φροντίδα της φωνής του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γι’ αυτό και τέτοιου είδους μικρά βοηθήματα βρίσκονται συχνά στην καθημερινότητά του. Τέλος, μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν και χρώματα ζωγραφικής για τα παιδιά του. Όπως εξήγησε, τα έχει μαζί του ώστε να μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά όταν βρίσκονται στο αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για μικρές είτε για πιο μεγάλες διαδρομές. Το βίντεο που δημοσίευσε ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε αρκετά σχόλια από τους θαυμαστές του, οι οποίοι χάρηκαν που είδαν μια πιο ανθρώπινη και καθημερινή πλευρά του αγαπημένου τραγουδιστή.

