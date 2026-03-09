Χρήστος Χολίδης: Συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον ερχομό του γιου του

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, γεμίζοντας με ανείπωτη χαρά την οικογένειά τους. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, μέσα από σχετική ανάρτηση του ιδιωτικού μαιευτηρίου όπου πραγματοποιήθηκε ο τοκετός, επιβεβαιώνοντας τις ευχές και την προσμονή του ζευγαριού.

Ο μικρός γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 στην κλινική ΡΕΑ, χαρίζοντας μεγάλη χαρά στους γονείς του αλλά και στους ανθρώπους του στενού τους περιβάλλοντος. Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη χαράς, υποδεχόμενο το νέο μέλος της οικογένειάς του και μοιράζοντας στιγμές συγκίνησης με φίλους και συγγενείς.

Ο Χρήστος Χολίδης, εμφανώς συγκινημένος και γεμάτος ευτυχία, μίλησε για τα πρώτα συναισθήματα που βίωσε όταν αντίκρισε τον γιο του για πρώτη φορά. Οι δηλώσεις του αποτύπωσαν την τεράστια αλλαγή και την απερίγραπτη χαρά που φέρνει η πατρότητα. «Πολύ χαρούμενος, οι πρώτες στιγμές ήταν περίεργα. Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ωστόσο, παρά τη χαρά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις πρώτες προκλήσεις της νέας του καθημερινότητας, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις συνεχίζονται. «Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να πάει», συμπλήρωσε με ειλικρίνεια, εκφράζοντας το γλυκόπικρο συναίσθημα του αποχωρισμού, ακόμα και για λίγο, από το νεογέννητο μωρό του. Η φροντίδα και η στήριξη του θεράποντος ιατρού, κ. Ιωάννη Μαζαράκου, και της μαίας, αναγνωρίστηκαν από τους ευτυχισμένους γονείς, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες.

Ο Χρήστος Χολίδης έχει μοιραστεί στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή και μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου οι θαυμαστές του μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις στιγμές του. Η γέννηση του γιου τους έρχεται να επισφραγίσει έναν έρωτα που οδήγησε στον γάμο του Χρήστου Χολίδη με την Κατερίνα Γκιουζέλη. Ο γάμος τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου, ήταν μια στιγμή που ο τραγουδιστής επιθυμούσε να κρατήσει σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε δηλώσεις του, προσπάθησε να κρατήσει τον γάμο όσο πιο διακριτικό γινόταν, κάτι που όμως δεν ήταν εύκολο εν μέσω της ψηφιακής εποχής.

«Είχα πολύ καιρό να εμφανιστώ δημόσια. Προσπάθησα να κρατήσω τον γάμο μας όσο πιο διακριτικό γινόταν, αλλά τελικά δεν γίνεται να τα κρύψεις όλα ειδικά με τα κινητά και τις φωτογραφίες. Θέλαμε να το ζήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο, όμως δεν ήταν εύκολο», ανέφερε με χιούμορ, λίγο καιρό μετά το μυστήριο. Σε εκείνες τις δηλώσεις, ο Χρήστος Χολίδης είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία του για την επέκταση της οικογένειάς τους, λέγοντας πως εύχεται στο μέλλον να μεγαλώσει η οικογένειά τους. Η ευχή του έγινε πλέον πραγματικότητα, προσθέτοντας ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

