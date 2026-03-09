Ο Lefty στο Unplugged Stories: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα ένα παράδειγμα για μένα»

Ο Lefty μιλά στο Unplugged Stories για τη μουσική, τις σπουδές στο Άμστερνταμ και τη σχέση του με τον πατέρα του, Νίκο Πορτοκάλογλου

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, ο Lefty μίλησε ανοιχτά για τη μουσική του πορεία, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν και τη σχέση του με τη δημιουργία. Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη μουσική, στις σπουδές του στο εξωτερικό και στην απόφαση να χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο.

Θυμήθηκε μάλιστα πώς ξεκίνησε να ασχολείται πιο σοβαρά με τη μουσική στην εφηβεία του. «Ξεκίνησα να παίζω κιθάρα σχετικά αργά, στην πρώτη λυκείου. Από εκεί και μετά άρχισα να γράφω και τα πρώτα μου κομμάτια», ανέφερε, εξηγώντας πως η μουσική εξελίχθηκε σταδιακά σε βασικό τρόπο έκφρασης.

Ο Lefty μίλησε και για τα χρόνια που πέρασε στο Άμστερνταμ, όπου βρέθηκε για σπουδές, μια εμπειρία που τον βοήθησε να εξελιχθεί τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά. «Το Άμστερνταμ μου άνοιξε τους ορίζοντες. Γνώρισα άλλους μουσικούς, άκουσα διαφορετικά πράγματα και πειραματίστηκα περισσότερο με τον ήχο μου», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πατέρα του, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τονίζοντας πως η παρουσία του στη ζωή του ήταν πάντα πηγή έμπνευσης. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η μουσική υπήρχε παντού. Ο πατέρας μου ήταν πάντα ένα παράδειγμα για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι παρότι υπάρχει έντονη μουσική επιρροή μέσα στην οικογένεια, ο ίδιος θέλησε να ακολουθήσει τη δική του καλλιτεχνική διαδρομή. «Ήθελα να βρω τον δικό μου δρόμο στη μουσική και να εκφραστώ με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη μουσική που δημιουργεί σήμερα, εξήγησε ότι αντλεί έμπνευση από προσωπικά βιώματα και καθημερινές στιγμές. «Τα τραγούδια μου συνήθως ξεκινούν από κάτι που έχω ζήσει ή από μια σκέψη που θέλω να βγάλω προς τα έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε και στη σημασία της αυθεντικότητας στη μουσική του πορεία, επισημαίνοντας πως προσπαθεί να παραμένει πιστός σε αυτό που πραγματικά τον εκφράζει. «Δεν θέλω να μπω σε κουτάκια. Προτιμώ να κάνω μουσική που με εκφράζει πραγματικά», τόνισε.

Η συνέντευξη ανέδειξε έναν καλλιτέχνη της νέας γενιάς που αναζητά τη δική του ταυτότητα μέσα από τη δημιουργία. Με νέα τραγούδια και σχέδια για το μέλλον, ο Lefty φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει να εξελίσσεται και να χτίζει σταδιακά τη δική του παρουσία στη μουσική σκηνή.

