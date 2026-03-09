TV 09.03.2026

Moments: Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Γιώργο Καπουτζίδη – Δες το trailer

Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους αλλά τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

H αυλαία ανοίγει. Τα φώτα ανάβουν. Το «Μοments» μάς καλεί στην πρεμιέρα του. Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments με οικοδέσποινα την Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Πρωταγωνιστής του 1ου επεισοδίου θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους. Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές.

Δείτε το trailer που μας δίνει μία μικρή γεύση από όσα έζησε ο αγαπημένος σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής στο πλατό του «Moments».

ANT1 Moments ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
