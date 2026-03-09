Ο ράπερ Balen μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Νεπάλ με την ψήφο της GenZ

Ένας ράπερ 35 ετών βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αναλάβει την πρωθυπουργία του Νεπάλ, σηματοδοτώντας μια από τις πιο απρόσμενες πολιτικές ανατροπές των τελευταίων ετών στη χώρα. Ο Balen Shah, γνωστός στο κοινό με το καλλιτεχνικό όνομα Balen, πέτυχε σαρωτική νίκη στην εκλογική του περιφέρεια απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Khadga Prasad Sharma Oli. Ο Balen Shah συγκέντρωσε 68.348 ψήφους, ενώ ο αντίπαλός του έλαβε 18.734. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την αρμόδια εκλογική επιτροπή του Νεπάλ και θεωρούνται ένα σημαντικό βήμα που μπορεί να οδηγήσει τον Balen Shah στην πρωθυπουργία μετά τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, λίγους μήνες μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου του 2025, όταν μαζικές κινητοποιήσεις νέων ανέτρεψαν την τότε κυβέρνηση. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε σύγκρουση ανάμεσα στο παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο και μια νέα γενιά πολιτικών που απευθύνονται κυρίως στους ψηφοφόρους της Gen Z.

Σύμφωνα με το BBC, το κόμμα του Balen Shah, το Rastriya Swatantra Party, φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά επικράτησης. Τα μερικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το κόμμα έχει ήδη εξασφαλίσει πλειοψηφία στις έδρες που εκλέγονται απευθείας, ενώ προηγείται και στην καταμέτρηση της αναλογικής εκπροσώπησης. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η πολιτική σκηνή του Νεπάλ κυριαρχούνταν από εναλλαγές κυβερνήσεων συνασπισμού και από τρία μεγάλα κόμματα, τα δύο από τα οποία έχουν κομμουνιστικές ιδεολογικές ρίζες. Οι φετινές εκλογές θεωρήθηκαν από αναλυτές ένα κρίσιμο τεστ για το αν η κοινωνία είναι έτοιμη να εμπιστευτεί μια νέα γενιά πολιτικών προσώπων. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν οι νέοι ψηφοφόροι, καθώς περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν για πρώτη φορά στην εκλογική διαδικασία. Ο Balen Shah ήταν ήδη γνωστός στο Νεπάλ ως καλλιτέχνης της hip hop σκηνής. Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του, το «Balidan», που αναφέρεται στη θυσία, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η πολιτική του άνοδος συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις της νεολαίας τον Σεπτέμβριο του 2025, οι οποίες έμειναν γνωστές ως οι διαδηλώσεις της Gen Z. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν η κυβέρνηση του Khadga Prasad Sharma Oli ανακοίνωσε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα, με χιλιάδες νέους να καταγγέλλουν το πολιτικό σύστημα της χώρας και να στρέφονται εναντίον του φαινομένου των λεγόμενων «nepo babies», δηλαδή των παιδιών πολιτικών οικογενειών που διατηρούν ισχυρή επιρροή στην πολιτική ζωή.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων σκοτώθηκαν συνολικά 77 άνθρωποι. Ο Balen Shah είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές και είχε κατηγορήσει τον Khadga Prasad Sharma Oli χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη που πρόδωσε τη χώρα του».

Τον Φεβρουάριο το Rastriya Swatantra Party παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα, στο οποίο δεσμεύεται για τη δημιουργία 1,2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Το σχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και των χαμηλών μισθών που έχουν οδηγήσει εκατομμύρια πολίτες του Νεπάλ να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα το κόμμα υπόσχεται ότι μέσα σε 5 χρόνια θα αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα από 1.447 δολάρια σε 3.000 δολάρια, θα υπερδιπλασιάσει το ΑΕΠ της χώρας στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα δημιουργήσει βασικά δίκτυα κοινωνικής προστασίας, όπως καθολική ασφάλιση υγείας για τον πληθυσμό.

