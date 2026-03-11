Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Μια θλιβερή είδηση μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, ενημερώνοντας το κοινό για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου. Ο γνωστός καλλιτέχνης πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την απώλεια λέγοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό άνθρωπο του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιώργος Μαρίνος διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο Πάνος Κατσαρίδης βρισκόταν σε επικοινωνία με την οικογένεια του καλλιτέχνη και είχε την εξουσιοδότηση να μεταφέρει δημόσια την είδηση.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Όπως εξήγησε, τις τελευταίες ημέρες η υγεία του Γιώργου Μαρίνου είχε επιδεινωθεί αισθητά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με το αναπνευστικό, καθώς έπασχε από ΧΑΠ, ενώ μια λοίμωξη που παρουσίασε στο αναπνευστικό σύστημα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.





Τελικά, ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα φροντίδας όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον είχαν αγαπήσει μέσα από την πορεία και το έργο του.

