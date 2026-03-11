Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την Roberta Metsola να τιμηθεί ο Έλληνας αστέρας του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας ως σύμβολο των αξιών της Ε.Ε

Η πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ έχει συχνά παρουσιαστεί ως μια ιστορία προσωπικής επιμονής και επιτυχίας. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα ισχυρό παράδειγμα κοινωνικής ένταξης και πολυπολιτισμικής ταυτότητας, στοιχεία που τα τελευταία χρόνια προβάλλονται όλο και περισσότερο στο ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια συμβολική αλλά και πολιτικά φορτισμένη πρωτοβουλία, προτείνοντας τον διεθνή Έλληνα σταρ του NBA για μια νέα ευρωπαϊκή τιμητική διάκριση που φιλοδοξεί να αναδείξει προσωπικότητες με διεθνή επιρροή και σαφή αναφορά στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola προτείνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως έναν από τους πρώτους αποδέκτες του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τον εορτασμό των 75 χρόνων από τη Διακήρυξη Σουμάν, που θεωρείται η ιδρυτική στιγμή της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η διαδρομή του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτυπώνει στην πράξη θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια παρουσία και η προσήλωσή του σε ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η πολυπολιτισμικότητα και οι ίσες ευκαιρίες».

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας αποτελεί τη νέα τιμητική διάκριση που καθιερώνει ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με στόχο να αναγνωρίσει προσωπικότητες οι οποίες συμβάλλουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και των κοινών αξιών των κρατών μελών. Κάθε χρόνο θα απονέμεται σε έως 20 πρόσωπα από διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής, όπως ο πολιτισμός, η επιστήμη, ο αθλητισμός και η κοινωνική δράση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Roberta Metsola, ανάμεσα στους πρώτους τιμώμενους της νέας αυτής διάκρισης περιλαμβάνεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Στρασβούργο, σε ειδική τελετή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία προσωπικοτήτων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πιθανή βράβευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν αφορά μόνο τις αθλητικές του επιτυχίες αλλά και τη διεθνή επιρροή του ως πρόσωπο που συνδέει διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνικές εμπειρίες. Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αναζητά νέες αφηγήσεις για την ταυτότητα και τις αξίες της, προσωπικότητες με τέτοια πορεία αποκτούν ξεχωριστό βάρος στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας.

