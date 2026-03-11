Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Μαγος του Κρεμλίνου και η διαθήκη της Αν Λι στα σινεμά

Πολιτικά δράματα, ιστορικές ιστορίες, φαντασία, τρόμος και animation συνθέτουν το κινηματογραφικό πρόγραμμα που φτάνει αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες

Πλούσιο και πολυσυλλεκτικό είναι το κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας στις σκοτεινές αίθουσες, με ταινίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και κινηματογραφικών ειδών. Από πολιτικά δράματα και ιστορίες εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα μέχρι φαντασία, τρόμο και animation για μικρούς και μεγάλους, οι νέες προβολές υπόσχονται να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες στο κοινό. Ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες ξεχωρίζει το πολιτικό δράμα «Ο Μαγος Του Κρεμλίνου», που επιχειρεί να φωτίσει τα παρασκήνια της εξουσίας στη σύγχρονη Ρωσία, μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου που βρέθηκε πολύ κοντά στον Vladimir Putin. Στο πρόγραμμα συναντάμε επίσης τη βιογραφική ταινία «Η Διαθήκη της Αν Λι», η οποία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή μιας θρησκευτικής μορφής που θεωρήθηκε από τους οπαδούς της η γυναικεία μορφή του Χριστού.

Το κοινό της φαντασίας θα βρει ενδιαφέρον στο «Good Luck, Have Fun, Don’t Die», μια περιπέτεια με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και χιούμορ που περιστρέφεται γύρω από μια απρόβλεπτη αποστολή για τη σωτηρία του κόσμου από μια ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Στον αντίποδα, το δραματικό «Οι Δοκιμάστριες» μάς μεταφέρει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ιστορία των γυναικών που υποχρεώνονταν να δοκιμάζουν το φαγητό του Αδόλφου Χίτλερ, παίζοντας καθημερινά τη ζωή τους κορώνα-γράμματα. Για το νεανικό και οικογενειακό κοινό προβάλλεται το γαλλικό animation «Η Μικρή Αμελί», μια τρυφερή και ποιητική ιστορία για την παιδική φαντασία και την ανακάλυψη του κόσμου. Οι φίλοι του τρόμου θα βρουν τη δική τους επιλογή στο «The Mortuary Assistant», μια σκοτεινή ιστορία που εκτυλίσσεται σε ένα νεκροτομείο όπου μια νυχτερινή βάρδια μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Στο πρόγραμμα συναντάμε ακόμη το ινδικό δράμα «Σαν Αδέρφια», που εστιάζει στη δοκιμασία μιας φιλίας μέσα σε συνθήκες κοινωνικής πίεσης και απελπισίας, αλλά και το «Calle Málaga», μια συγκινητική ιστορία για μια ηλικιωμένη γυναίκα που παλεύει να κρατήσει το σπίτι και τις αναμνήσεις της. Από τον κυπριακό κινηματογράφο έρχεται η ταινία «Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump», ένα ανθρώπινο πορτρέτο μιας γυναίκας που προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της. Τέλος, για τους μικρούς θεατές προβάλλεται το animation «Bernard: Mission Mars», μια περιπέτεια στο διάστημα με πρωταγωνιστή έναν απρόβλεπτο αρκούδο-πράκτορα.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες:

Ο Μαγος Του Κρεμλίνου

Ο άνθρωπος που έμαθε στη Ρωσία τη δύναμη της προπαγάνδας

(«Le Mage du Kremlin») Πολιτικό δράμα Γαλλικής παραγωγής του 2025 σεκηνοθεσία Olivier Debosch, με τους Jude Law, Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright κ.ά.

Με λίγα λόγια… Εν μέσω μετασοβιετικού χάους, ένας λαμπρός νεαρός άνδρας, ο Vadim Baranov (Paul Dano), χαράζει την πορεία του. Αρχικά καλλιτέχνης και στη συνέχεια παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Vladimir Putin. Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης.

Η Διαθήκη της Αν Λι

Η γυναίκα που λατρεύτηκε ως η θηλυκή μορφή του Χριστού

(«The Testament of Ann Lee») Βιογραφική ταινία Αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία: Mona Fastvold με τους Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Ann Lee, ιδρυτική ηγέτιδα του Κινήματος των Shaker, ανακηρύσσεται από τους οπαδούς της ως η γυναικεία μορφή του Χριστού. Η ταινία αυτή απεικονίζει την ίδρυση μιας ουτοπικής κοινωνίας από την ίδια και τη λατρεία των Shaker μέσω του τραγουδιού και του χορού, με βάση πραγματικά γεγονότα.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Αποστολή για να σωθεί ο κόσμος από την ΑΙ

(«Good Luck, Have Fun, Don’t Die») Ταινία φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας «Άνθρωπος από το Μέλλον» φτάνει σε ένα εστιατόριο στο Los Angeles, όπου πρέπει να στρατολογήσει τον κατάλληλο συνδυασμό δυσαρεστημένων πελατών για να τον συνοδεύσουν σε μια αποστολή μιας νύχτας με σκοπό να σώσουν τον κόσμο από την τελική απειλή μιας ανέντιμης τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Δοκιμάστριες

Οι γυναίκες που δοκίμαζαν το φαγητό του Hitler

(«The Tasters») Δραματική παραγωγής Ιταλίας, Βελγίου και Ελβετίας του 2025 σε σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elsa Slot, Max Riemelt κ.ά.

Με λίγα λόγια… Το φθινόπωρο του 1943 η νεαρή Ρόζα αφήνει το βομβαρδισμένο Βερολίνο για να καταφύγει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, όπου ζουν οι γονείς του άντρα της, όσο εκείνος πολεμά στο μέτωπο. Σύντομα η Ρόζα θα ανακαλύψει ότι το φαινομενικά φιλήσυχο χωριό κρύβει ένα μυστικό: το αρχηγείο του Αδόλφου Χίτλερ. Ένα πρωί, συλλαμβάνεται μαζί με άλλες νεαρές γυναίκες από το χωριό και οδηγείται στο αρχηγείο, όπου αναγκάζονται για πρώτη φορά να δοκιμάσουν το φαγητό που προορίζεται για τον Χίτλερ.

Η Μικρή Αμελί

Η παιδική φαντασία γίνεται ένα ποιητικό ταξίδι αυτογνωσίας

(«Amélie et la Métaphysique des Tubes») Animation Γαλλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Maïlys Vallade και Liane-Cho Han. Η ταινία είναι μεταγλωτισμένη στα Ελληνικά με τις φωνές των: Ελενα Δελακούρα, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Εβελίνα Αραπίδη, Βασίλη Παπαστάθη, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ζωή Κατσάτου, Ουράνια Φουρλάνου, Εφη Μουγκαράκη, Ευθύμιο Τόρη.

Με λίγα λόγια… Ο κόσμος είναι ένα αινιγματικό μυστήριο για την Αμελί, ένα μικρό κορίτσι από το Βέλγιο που γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία, μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη.

The Mortuary Assistant

Μια νύχτα τρόμου σε ένα νεκροτομείο

(«The Mortuary Assistant») Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks κ.ά.

Με λίγα λόγια… Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα. Σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει.

Σαν Αδέρφια

Όταν η φιλία δοκιμάζεται από την απελπισία

(«Homebound») Δραματική ταινία Ινδικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Neeraj Ghaywan με τους Vishal Jethwa, Ishaan Khatter κ.ά.

Με λίγα λόγια… Δύο φίλοι από ένα χωριό της Βόρειας Ινδίας επιδιώκουν δουλειές στην αστυνομία αναζητώντας αξιοπρέπεια, αλλά η φιλία τους κλονίζεται καθώς η απελπισία μεγαλώνει στην αναζήτησή τους.

Οδός Μάλαγα

Ένα σπίτι γίνεται το τελευταίο καταφύγιο μιας ζωής

(«Calle Málaga») Δραματική ταινία Μαροκινής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Maryam Touzani με τους Marta Etura, Ahmed Boulane, Carmen Maura κ.ά.

Με λίγα λόγια… H Maria Angeles, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην πόλη της, βλέπει τη ζωή της να απειλείται όταν η κόρη της έρχεται από τη Μαδρίτη για να πουλήσει το πολυαγαπημένο της σπίτι. Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία.

Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump

Μια γυναίκα αναζητά τον εαυτό της μέσα από τις δυσκολίες

(«Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump») Δραματική ταινία Κυπριακής παραγωγής του 2024 σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά, Πάρις Ερωτοκρίτου, Patrick Miles κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η 46χρονη Σμαράγδα, με αποτυχημένες σχέσεις, βαλτωμένη καριέρα και οικονομική πίεση, μετά τον θάνατο της μητέρας της μετακομίζει σπίτι της, στην τουριστική Αγία Νάπα, αναλαμβάνοντας και τη φροντίδα του σκύλου-οδηγού της. Γεμάτη οικολογικές ανησυχίες, αναζητά μια αλλαγή κι ένα σκοπό. Ενεργοποιείται στα social media, ψυχαγωγεί παιδιά σε τουριστικό θέρετρο και ξεκινά ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας, συνειδητοποιώντας πως, παρά τις δυσκολίες, με τη στήριξη των φίλων και τη θέλησή της, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα.

Μυστικός Πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη

Ο πιο απρόβλεπτος μυστικός πράκτορας ταξιδεύει στον Άρη

(«Bernard: Mission Mars») Animation Κινέζικής παραγωγής του 2023 σε σκηνοθεσία Chao Wang. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά με τις φωνές των Δημήτρη Μπαμπανιώτη, Θανάση Χαλκιά, Στρατή Χατζησταματίου, Βαγγέλη Μάγειρο, Ιωάννα Αβδελοπούλου.

Με λίγα λόγια… Ο άτυχος αρκούδος Μπέρνι τρυπώνει κρυφά ως… λαθροαρκούδος σε μια αποστολή στον Άρη, με έναν και μοναδικό στόχο… να κερδίσει επιτέλους την αποδοχή και αναγνώριση της Μυστικής Υπηρεσίας. Μαζί με τον Galileo 13, το ρομπότ του δόκτορα Arthur, ξεκινούν για να πιάσουν το διαβόητο Αρειανό Τέρας αν και τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει… αφού το τέρας τους επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις.

