TV 11.03.2026

Αυτές είναι οι σειρές που παίρνουν το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Το Σόι Σου
Δείτε ποιες παραγωγές συνεχίζουν στην ελληνική τηλεόραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή και οι πρώτες σημαντικές αποφάσεις για τη μυθοπλασία έχουν ήδη ληφθεί. Τα κανάλια προχωρούν στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, δίνοντας το «πράσινο φως» τόσο σε νέες παραγωγές όσο και σε σειρές που ήδη προβάλλονται και κατάφεραν να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Αρκετά από τα τηλεοπτικά πρότζεκτ που βλέπουμε φέτος στις οθόνες μας φαίνεται πως θα συνεχιστούν και την επόμενη σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη μάχη της τηλεθέασης.

«Το σόι σου»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Γαρνέλη στο TiVi Σίριαλ, η επιστροφή της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας Το σόι σου αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Οι οικογένειες Χαμπέων και Τριαντάφυλλων επέστρεψαν στις οθόνες όχι μόνο χάρη στη νοσταλγία του κοινού, αλλά και μέσα από έναν προσεκτικό τηλεοπτικό σχεδιασμό που φαίνεται να απέδωσε. Από τον Οκτώβριο του 2025, η σειρά καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, παραμένοντας ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Alpha TV. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη λάβει άτυπη έγκριση για να προχωρήσει στην προετοιμασία της σεζόν 2026-2027, ενώ το πλάνο είναι η κωμωδία να συνεχίσει να προβάλλεται με τουλάχιστον δύο επεισόδια την εβδομάδα. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού δείχνει πως μια σειρά με έντονους χαρακτήρες και ξεκάθαρη ταυτότητα μπορεί να επιστρέψει δυναμικά και να παραμείνει πρωταγωνίστρια στο τηλεοπτικό τοπίο.

«Το παιδί»

Θετικές εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν και για τη σειρά Το παιδί της ΕΡΤ. Η καθημερινή μαύρη κωμωδία έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό, ακόμη κι αν τα νούμερα τηλεθέασης δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημόσια τηλεόραση βλέπει θετικά τη συνέχιση της σειράς και αναμένεται σύντομα η επίσημη έγκριση για έναν δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, η παραγωγή κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ και την απρόβλεπτη πλοκή της.

Το Παιδί: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των 4 πρώτων επεισοδίων

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ισχυρή παρουσία στο πρόγραμμα του Alpha TV διατηρεί και η οικογενειακή κωμική σειρά Μπαμπά σ’ αγαπώ. Η παραγωγή κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και το συναίσθημα, παρουσιάζοντας με τρυφερό τρόπο τη σχέση πατέρα και παιδιού. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Γιώργος Φειδάς, ενώ πρωταγωνιστούν οι Αναστάσης Ροϊλός, Βασίλης Μηλιώνης και Μιχάλης Βαλάσογλου, μαζί με τους μικρούς πρωταγωνιστές που συχνά κλέβουν την παράσταση. Η σειρά έχει αποκτήσει ήδη σταθερή βάση τηλεθεατών, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

«Μια νύχτα μόνο»

Αισιοδοξία υπάρχει και στο Mega Channel για τη δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, η οποία κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η ιστορία με πρωταγωνιστές τον Δημήτρης Λάλος και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνεχίζει να συγκεντρώνει θετικά σχόλια. Το κανάλι αναμένεται να αξιολογήσει τη συνολική πορεία της σειράς μέχρι το φινάλε της σεζόν και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ακόμη κύκλου επεισοδίων. Αν η πορεία της τηλεθέασης παραμείνει σταθερή, δεν αποκλείεται η ερωτική αυτή ιστορία να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό.

