Devil On My Shoulder: Ο Alice Cooper επιστρέφει με μια άκρως αποκαλυπτική αυτοβιογραφία

Ο Alice Cooper ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας του αυτοβιογραφίας με τίτλο «Devil On My Shoulder», η οποία αναμένεται να αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη καταγραφή της ζωής και της καριέρας του. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Ebury Spotlight. Η έκδοση παρουσιάζεται ως η «οριστική αυτοβιογραφία» του θρυλικού καλλιτέχνη της shock rock και φιλοδοξεί να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του έως την παγκόσμια αναγνώριση.

Το βιβλίο θα εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές ταυτότητες του καλλιτέχνη. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο θεατρικός και προκλητικός ροκ σταρ Alice Cooper και από την άλλη ο Vincent Damon Furnier, ο γιος ενός πάστορα που παρέμεινε νηφάλιος και διατηρεί έναν γάμο που διαρκεί περισσότερο από 50 χρόνια.

Ο Alice Cooper σχολίασε τη διπλή αυτή ταυτότητα λέγοντας «ο Alice εξακολουθεί να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο ακόμη και σήμερα, ένας πραγματικός ανυπότακτος που δίνει εκατοντάδες συναυλίες κάθε χρόνο, ενώ εγώ ο ίδιος έχω αλλάξει πορεία. Με τη σοφία που φέρνει η εμπειρία και μια κάποια ωριμότητα, θέλω να περιγράψω το κοινό μας ταξίδι στην κόλαση και πίσω, γιατί δεν είναι μόνο οι ροκ σταρ που μπορούν να χαθούν στον δρόμο».

Η αυτοβιογραφία θα περιγράφει επίσης την πορεία του Vincent Damon Furnier από τη δεκαετία του 1960, όταν δημιούργησε το συγκρότημα Alice Cooper, μέχρι τη στιγμή που υιοθέτησε ο ίδιος το όνομα του συγκροτήματος ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο και αργότερα το κατοχύρωσε νομικά ως προσωπικό του όνομα.

Ο Alice Cooper εξήγησε «γεννήθηκα ως Vincent Damon Furnier, αλλά γοητευμένος από τη φήμη του χαρακτήρα μου άλλαξα νομικά το όνομά μου σε Alice Cooper και μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχασα για ένα διάστημα την αίσθηση του ποιος πραγματικά ήμουν. Ο ήσυχος και συνηθισμένος Αμερικανός που ήμουν κάποτε μετατράπηκε σε ένα τέρας και σε κίνδυνο για τον ίδιο του τον εαυτό».

Στην αυτοβιογραφία «Devil On My Shoulder» ο Alice Cooper μοιράζεται επίσης ιστορίες και αναμνήσεις από τις συναντήσεις του με μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της τέχνης, της μουσικής και της πολιτικής. Στις σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν προσωπικότητες όπως οι Salvador Dalí, Bob Hope, John Lennon, Groucho Marx, Vincent Price, Frank Sinatra, Errol Flynn, Bette Davis, Jimi Hendrix, Gerald Ford, Andy Warhol και Tiger Woods, ενώ παράλληλα ο καλλιτέχνης αναφέρεται και σε πιο προσωπικά και βαθύτερα ζητήματα της ζωής του. Η αυτοβιογραφία θα αγγίξει επίσης βαθύτερα ζητήματα που σημάδεψαν τη ζωή του καλλιτέχνη, όπως η προσωπική κρίση, οι εξαρτήσεις, οι πειρασμοί της επιτυχίας και η προσπάθεια να βρει ξανά την ισορροπία του.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Alice Cooper θα πραγματοποιήσει και περιοδεία παρουσιάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει συζητήσεις με ειδικούς προσκεκλημένους και συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων με το κοινό. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου στο New Theatre στο Cardiff και θα συνεχιστεί σε πόλεις όπως το Cambridge, το Λονδίνο και το Brighton. Οι επόμενες στάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Manchester, στο Stockton, στη Γλασκώβη και στο Wolverhampton.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Alice Cooper αναμένεται να εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία και το Louder Than Life Festival 2026, όπου θα εμφανιστεί μαζί με συγκροτήματα όπως οι My Chemical Romance, Iron Maiden, Tool, Limp Bizkit, Pantera και Megadeth.

Τον προηγούμενο χρόνο ο Alice Cooper επανενώθηκε επίσης με τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος Alice Cooper για μια συναυλία στο Λονδίνο και παρουσίασε τον πρώτο τους δίσκο έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια με τίτλο «The Revenge Of Alice Cooper».

