Akylas: Η αποκάλυψη για την εμφάνισή του στη Eurovision – «Δεν θα είναι ίδια με τον εθνικό τελικό»

Το επίσημο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, τραβώντας ήδη το ενδιαφέρον των θαυμαστών του διαγωνισμού. Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε Είδον», όπου μίλησε για το concept του video clip, αλλά και για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν έρθει στην καθημερινότητά του από τη στιγμή που κέρδισε το «Sing for Greece» και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη Eurovision.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο τελευταίος μήνας ήταν εξαιρετικά έντονος, γεμάτος υποχρεώσεις και συνεχείς μετακινήσεις, γεγονός που άλλαξε εντελώς τον ρυθμό της ζωής του. «Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν με ενοχλεί να μιλήσω με τον κόσμο, χαρά μου είναι. Η αγκαλιά είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι στιγμές που θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να είμαι όπως να ‘ναι με τη φόρμα και τώρα πρέπει να φτιαχτώ ή κατά πάσα θα μου ζητήσουν φωτογραφία. Αυτό δεν το είχα ζήσει πριν», είπε αρχικά ο Akylas.

Διάβασε επίσης: Eurovision – Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις για το videoclip του «Ferto»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σχέδια που είχε κάνει με τους φίλους και την ομάδα του μετά την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού, τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Θυμάμαι ότι με την ομάδα μου και την παρέα μου λέγαμε ότι με το που τελειώσει το “Sing for Greece”, είτε προκριθούμε με το καλό είτε όχι, τη Δευτέρα θα κλείσουμε ένα σπίτι να πάμε να ξεκουραστούμε, ένα διήμερο όλοι μαζί. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που κάνω τόσο ωραία και όμορφα πράγματα και ότι δεν τα κάνω και μόνος μου έτσι; Υπάρχει μία ομάδα από πίσω, υπάρχει η δική μου ομάδα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.





Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν μίλησε για τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του. «Το ότι ας πούμε κατέβηκε η μητέρα μου, που από το πουθενά ξέρω εγώ έγινε celebrity η μαμά, δηλαδή ανοίγω το κινητό την επόμενη μέρα παντού η μητέρα μου έτσι, έτσι, έτσι… Εκείνο το βράδυ που άραξα εγώ χαλαρός με τη μαμά μου (στον Β’ Ημιτελικό), με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, για μια τόσο ωραία στιγμή. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Μου χαράχτηκε δηλαδή εκείνο το πράγμα μέσα μου. Και δυο μέρες μετά, κερδίζουμε το Sing for Greece. Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα… Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που ‘χει κάνει. Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που έχει κάνει».

Παράλληλα, ο Akylas αποκάλυψε ότι η εμφάνισή του στον διαγωνισμό της Eurovision δεν θα είναι ίδια με εκείνη που παρουσίασε στον εθνικό τελικό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζονται σημαντικές αλλαγές. «Δεν θα γίνει η ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό. Απλά εντάξει, αυτό έτσι όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα. Προσπαθώ να μην βλέπω στοιχήματα και σχόλια, αλλά εντάξει, Gen Z παιδί είμαι, δηλαδή εννοείται πως θα ανοίξω το κινητό μου κάποια στιγμή και θα δω. Έχω δεχτεί πάρα πολύ όμορφα σχόλια, πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που ρε παιδί μου στα πεντακόσια καλά, θα δεις αυτό το ένα κακό. Έχω δεχτεί πολλή κριτική. Μερικές φορές με βοηθάει αυτή η κριτική γιατί παίρνω σχόλια τα οποία εγώ μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει, δεν είχα καν στο μυαλό μου».

Διάβασε επίσης: Akylas – Ferto: Δες το videoclip της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026

Δες κι αυτό…