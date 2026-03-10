Macaulay Culkin – Brenda Song: Αγόρασαν σπίτι στο Λος Άντζελες με 10,3 εκατ. δολάρια

Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ, ο ηθοποιός Macaulay Culkin και η σύντροφός του, ηθοποιός Brenda Song, γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους, πραγματοποιώντας μια σημαντική επένδυση στην οικογενειακή τους εστία. Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι απέκτησε πρόσφατα μια νέα, εντυπωσιακή κατοικία στην περιοχή του Λος Άντζελες, στην τιμή των 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αγορά σηματοδοτεί μια νέα φάση για την οικογένειά τους, καθώς έρχεται λίγο μετά την πώληση της προηγούμενης έπαυλής τους στην περιοχή της λίμνης Τολούκα.

Η απόφαση των Macaulay Culkin και Brenda Song να επενδύσουν σε ένα νέο, ευρύχωρο σπίτι αντικατοπτρίζει την επιθυμία τους να δημιουργήσουν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανατροφή των δύο γιων τους, του Dakota και του Carson. Η νέα τους κατοικία βρίσκεται στο Σέρμαν Όακς, μια από τις πιο περιζήτητες περιοχές του Λος Άντζελες, γνωστή για την ηρεμία και την ποιότητα ζωής που προσφέρει. Το ακίνητο αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα, με 6 υπνοδωμάτια και 9 μπάνια, εκτεινόμενο σε περίπου 10.200 τετραγωνικά. Αυτό το μέγεθος εξασφαλίζει άφθονο χώρο για την οικογένεια, προσφέροντας άνεση και ιδιωτικότητα σε κάθε μέλος.

Η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης κατοικίας δεν ήταν τυχαία, καθώς είναι γεμάτη με πολυτελείς παροχές και ανέσεις που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν κάθε ανάγκη μιας σύγχρονης οικογένειας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ένα πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο παιχνιδιών, ιδανικό για την ψυχαγωγία των παιδιών και τη φιλοξενία φίλων, καθώς και ένα ολοκληρωμένο γυμναστήριο, επιτρέποντας στο ζευγάρι να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί από το σπίτι του. Επιπλέον, υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο για διάφορα αθλήματα, προσφέροντας δυνατότητες άσκησης και διασκέδασης σε εξωτερικό χώρο. Η υπέροχη βεράντα ψυχαγωγίας στον εξωτερικό χώρο είναι ιδανική για συγκεντρώσεις, δείπνα και χαλάρωση κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνια, προσφέροντας έναν ειδυλλιακό χώρο για να απολαύσουν στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους. Όλες αυτές οι παροχές συνθέτουν ένα περιβάλλον που προάγει τόσο την ευεξία όσο και την οικογενειακή αρμονία, καθιστώντας το νέο σπίτι έναν πραγματικό παράδεισο για τον Macaulay Culkin, την Brenda Song και τους γιους τους.

Πέρα από τους εξωτερικούς χώρους και τις ανέσεις, το εσωτερικό της νέας έπαυλης των Macaulay Culkin και Brenda Song είναι εξίσου εντυπωσιακό, διαθέτοντας όλες τις υψηλής ποιότητας πινελιές που θα περίμενε κανείς από μια κατοικία τέτοιου βεληνεκούς. Η είσοδος υποδέχεται τους επισκέπτες με μια επιβλητική διπλή σκάλα, η οποία αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό στολίδι και προσδίδει έναν αέρα μεγαλοπρέπειας στον χώρο. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την προσεγμένη διακόσμηση, δημιουργεί μια αίσθηση πολυτέλειας και φινέτσας από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η κουζίνα είναι υπερσύγχρονη, εξοπλισμένη με τις πιο σύγχρονες συσκευές και λειτουργικούς χώρους, σχεδιασμένη να ικανοποιεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μαγειρικής. Είναι ένας χώρος όπου η λειτουργικότητα συναντά την υψηλή αισθητική, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για την προετοιμασία οικογενειακών γευμάτων και τη φιλοξενία φίλων. Επιπλέον, ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του εσωτερικού είναι το τεράστιο, από το δάπεδο μέχρι την οροφή, τζάκι από τούβλα. Αυτό το χαρακτηριστικό όχι μόνο προσφέρει ζεστασιά και θαλπωρή κατά τους ψυχρότερους μήνες, αλλά λειτουργεί και ως ένα κεντρικό σημείο εστίασης στον χώρο, προσδίδοντας έναν ρουστίκ αλλά ταυτόχρονα πολυτελή χαρακτήρα.

Η αγορά αυτής της πολυτελούς κατοικίας στην τιμή των 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κτηματομεσιτικής κίνησης για το ζευγάρι. Προηγήθηκε η πώληση της προηγούμενης τους έπαυλης, η οποία βρισκόταν στην περιοχή της λίμνης Τολούκα, έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 14,25 εκατομμυρίων δολαρίων τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η συναλλαγή υποδηλώνει μια στρατηγική κίνηση από την πλευρά των Macaulay Culkin και Brenda Song, πιθανότατα με σκοπό την αναζήτηση ενός χώρου που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες της οικογένειάς τους, προσφέροντας παράλληλα μια ευκαιρία για επένδυση σε ένα νέο, αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας διεκπεραιώθηκε από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου των ακινήτων. Την πώληση της έπαυλης στο Σέρμαν Όακς ανέλαβαν οι Kristofer Everett-Einarsson και James Harris από την Carolwood Estates, οι οποίοι είναι γνωστοί για την εμπειρία τους σε πολυτελή ακίνητα. Τους αγοραστές, δηλαδή τον Macaulay Culkin και την Brenda Song, εκπροσώπησε ο Craig Knizek από την The Agency, ένας επίσης αναγνωρισμένος κτηματομεσίτης στην αγορά του Λος Άντζελες. Η εμπλοκή τόσο καταξιωμένων ονομάτων στον χώρο των ακινήτων υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το υψηλό προφίλ αυτής της συναλλαγής, επιβεβαιώνοντας την τάση των διασημοτήτων να επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας που προσφέρουν όχι μόνο πολυτέλεια αλλά και ένα ασφαλές και ιδιωτικό περιβάλλον για τις οικογένειές τους. Αυτή η μετακόμιση δεν είναι απλώς μια αλλαγή διεύθυνσης, αλλά μια δήλωση για τις προτεραιότητες και τον τρόπο ζωής που επιλέγει το διάσημο ζευγάρι.

