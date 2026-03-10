Διατροφή 10.03.2026

Κάνει θράυση στα social media η δίαιτα με το ροζ αλάτι – Τι είναι και τι πραγματικά ισχύει

Το viral «κόλπο με το ροζ αλάτι» υπόσχεται γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Είναι πολύ συνηθισμένο να θέλουμε να χάσουμε βάρος σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως μετά τις γιορτές ή την άνοιξη, όταν η διάθεση για αλλαγές είναι αυξημένη. Σε αυτές τις στιγμές, πολλοί στρέφονται στο διαδίκτυο αναζητώντας γρήγορους και «μαγικούς» τρόπους να πετύχουν τους στόχους τους. Το τελευταίο trend που κάνει θραύση στα social media ονομάζεται «κόλπο με το ροζ αλάτι».

Η γοητεία αυτών των viral μεθόδων είναι προφανής: υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς κόπο, με απλές καθημερινές συνήθειες. Η ιδέα να πίνεις ένα ρόφημα το πρωί και να βλέπεις τα κιλά να μειώνονται ακούγεται δελεαστική, ειδικά όταν συνδέεται με φυσικά υλικά ή «παραδοσιακές» συνταγές ευεξίας. Το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων έχει κερδίσει τη φήμη ενός υγιεινού προϊόντος λόγω των ιχνοστοιχείων του και της εντυπωσιακής εμφάνισής του, κάτι που το κάνει να φαίνεται πιο θρεπτικό από το κοινό αλάτι.

pexels.com

Ωστόσο, πολλές τάσεις ευεξίας βασίζονται περισσότερο στο placebo παρά στην επιστήμη. Η προσήλωση σε γρήγορες λύσεις μπορεί να μας απομακρύνει από τις συνήθειες που πραγματικά υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους: ισορροπημένα γεύματα, επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών και φυτικών ινών, προπόνηση δύναμης και έλεγχο θερμίδων με βιώσιμο τρόπο. Η γνώση του τι πραγματικά λειτουργεί είναι κρίσιμη πριν ενσωματώσετε οποιαδήποτε νέα τάση στη ρουτίνα σας.

Στο TikTok και σε άλλα μέσα, οι influencers προτείνουν ένα μείγμα από ζεστό νερό, ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, χυμό λεμονιού και προαιρετικά μέλι ή τζίντζερ κάθε πρωί, ισχυριζόμενοι ότι αυξάνει τον μεταβολισμό, μειώνει το φούσκωμα, αποτοξινώνει τον οργανισμό και βελτιώνει την ενυδάτωση χάρη στους ηλεκτρολύτες του αλατιού. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

pexels.com

Το λεγόμενο «κόλπο με το ροζ αλάτι» βασίζεται σε θεωρίες όπως η ενίσχυση του μεταβολισμού ή η αποτοξίνωση μέσω του συκωτιού και του παχέος εντέρου. Στην πραγματικότητα, το σώμα μας έχει ήδη ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα αποβολής τοξινών: τα απόβλητα απομακρύνονται φυσιολογικά μέσω των ούρων, των περιττωμάτων, του ιδρώτα και της αναπνοής. Το λεμόνι μπορεί να δίνει λίγη βιταμίνη C και το νερό ενυδατώνει, αλλά η απώλεια βάρους μέσω αυτού του ροφήματος δεν έχει επιστημονική βάση. Αντίθετα, η υπερβολική πρόσληψη αλατιού μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών, φούσκωμα και αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ ο χυμός λεμονιού με άδειο στομάχι μπορεί να επιδεινώσει καούρα ή δυσπεψία. Επιπλέον, η ιδέα ότι το ροζ αλάτι «αλκαλοποιεί» το σώμα είναι μύθος: η ισορροπία pH του αίματος ρυθμίζεται από νεφρά και πνεύμονες και δεν μπορεί να επηρεαστεί ουσιαστικά μέσω της διατροφής.

Υπάρχουν ωστόσο πράγματα που πραγματικά βοηθούν στην απώλεια βάρους και στη μείωση φουσκώματος:

pexels.com
  • Θρεπτική διατροφή: Προτίμησε φαγητά ολικής, πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, που προσφέρουν κορεσμό και ελέγχουν την όρεξη.
  • Άσκηση για υγεία: Η κίνηση προστατεύει τη μυϊκή μάζα, αυξάνει τον μεταβολισμό και βελτιώνει διάθεση και ύπνο. Το σημαντικό είναι να βρίσκεις μια δραστηριότητα που σου αρέσει.
  • Ποιοτικός ύπνος: Ο ύπνος ρυθμίζει τις ορμόνες πείνας και κορεσμού και επηρεάζει τη διαχείριση του βάρους.
  • Διαχείριση άγχους: Το ψυχολογικό στρες επηρεάζει έντονα τις διατροφικές συνήθειες. Τεχνικές όπως αναπνοές, διαλογισμός ή ήπια άσκηση βοηθούν στην έλεγχο των λιγούρων.
  • Ενυδάτωση: Το απλό νερό μειώνει την κατακράτηση και το φούσκωμα και υποστηρίζει τη φυσιολογική πέψη.
pexels.com

Τα viral κόλπα έρχονται και φεύγουν, αλλά η αλήθεια παραμένει: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την απώλεια βάρους ή για το φούσκωμα. Το «κόλπο με το ροζ αλάτι» μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, αλλά δεν αντικαθιστά τη σωστή διατροφή, την άσκηση και τον σεβασμό στις ανάγκες του σώματός σας. Πριν εντάξετε νέες τάσεις στη ζωή σας, αναρωτηθείτε: λειτουργούν πραγματικά και σας κάνουν καλό;

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

