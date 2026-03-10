Celeb News 10.03.2026

Selena Gomez: Το cowboy party που διοργάνωσε για τα γενέθλια του Benny Blanco – Δες φωτογραφίες

Η Selena Gomez εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της με αφορμή τα 38α γενέθλιά του, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό πάρτι με καουμπόικο θέμα που μαγνήτισε τα βλέμματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σχέση της Selena Gomez και του Benny Blanco συνεχίζει να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς το ζευγάρι μοιράζεται συχνά με τους θαυμαστές του τρυφερές και αυθόρμητες στιγμές από την κοινή του ζωή. Πρόσφατα, η Selena Gomez εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, Benny Blanco, με αφορμή τα 38α γενέθλιά του, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό πάρτι με καουμπόικο θέμα που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η γιορτή αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της δυνατής σχέσης τους, η οποία έχει περάσει από τον αρραβώνα και τον γάμο, μέχρι τις καθημερινές στιγμές και τις επαγγελματικές συνεργασίες.

https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena Gomez επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να γιορτάσει τα 38α γενέθλια του αγαπημένου της Benny Blanco, διοργανώνοντας ένα πάρτι με άρωμα Άγριας Δύσης. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Instagram, αποκαλύπτοντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και αυθεντικότητα.  Το πάρτι, που περιγράφηκε ως ένα ολοκληρωμένο «hoedown», είχε ένα ξεκάθαρο καουμπόικο στυλ, με τους καλεσμένους να φορούν ανάλογα ρούχα.

https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα κοντό τζιν σορτς, ένα κουμπωμένο τοπ και μαύρες μπότες με καρφιά, αναδεικνύοντας το καουμπόικο πνεύμα της βραδιάς. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Selena πλησιάζει τον Benny για να τον φιλήσει στο στόμα πάνω στην πίστα του χορού, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη γλυκιά λεζάντα: «Χρόνια πολλά, καουμπόι».

https://www.instagram.com/selenagomez/

Φαινόταν να περνάει υπέροχα, καθώς σε ένα άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται να ανεβαίνει σε μια κούνια δεμένη σε ένα δέντρο, απολαμβάνοντας την ανεμελιά της στιγμής. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν ντυθεί με εντυπωσιακές καουμπόικες ενδυμασίες, με τη Selena και την παρέα της να ποζάρουν με πλήρη καουμπόικη αμφίεση, ενώ ο Benny, από την πλευρά του, ήταν κομψός φορώντας ένα τζιν μπουφάν. 

https://www.instagram.com/selenagomez/

Να υπενθυμίσουμε πως η σχέση της Selena Gomez και του Benny Blanco επισφραγίστηκε με τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. 

https://www.instagram.com/selenagomez/

