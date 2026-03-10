TΟ KINO ATHENS – ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ NEWMAN & ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΚ ΡΑΠΑΠΑΟΡΤ

KINO Athens Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας Σπίτι Εννοιολογικά Προκλητικών Ταινιών KINO MUSIC & NEWMAN CINEMA Yπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12 – 22 Μαρτίου 2026

Η 4η έκδοση του KINO Athens International Independent Film Festival συστήνει το μουσικό τμήμα KINO MUSIC, το οποίο είναι διαγωνιστικό και συνεργάζεται με το Newman Cinema.

Από τις 18 Μαρτίου του 2026 θα προβληθούν στο Newman 8 μουσικά ντοκιμαντέρ που διερευνούν την ισχυρή σχέση μεταξύ κινηματογράφου και ήχου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

21:00

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ JANI CHRISTOY • ANAPAPASTASIS, LIFE AND WORK OF JANI CHRISTOU

Kostis Zouliatis, doc, 97’, GR

[Ειδική Προβολή – Εκτός Διαγωνιστικού με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Χρήστου]

Στα ελληνικά, με παρουσία του σκηνοθέτη Κωστή Ζουλιάτη

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

19:00

>> Everything Goes Punk • Όλα Καλά θα Πανκ

Ioannis Karathanassis, doc, 15’, GR

Η Μάρω και η Λένιο, γνωστές ως Vagina Kills, είναι ένα punk rock συγκρότημα που αναζητά μπασίστα. Πρέπει να ηχογραφήσουν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους, όμως τα οικονομικά προβλήματα τις κυνηγούν. Τα κορίτσια μπλέκουν με σκοτεινές φιγούρες από τη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης

Στα ελληνικά, με παρουσία του σκηνοθέτη Ιωάννη Καραθανάσση

>> Queer As Punk

Yihwen Chen, doc, 88’, Malaysia

Στη Μαλαισία, όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες αντιμετωπίζουν νομικές προκλήσεις, ένας τρανς άνδρας με το όνομα Φάρις και το πανκ συγκρότημά του αψηφούν τα κοινωνικά πρότυπα. Περιοδεύουν, εμφανίζονται και διαμαρτύρονται, προβάλλοντας την ανθεκτικότητα, τη συντροφικότητα και το επαναστατικό ήθος του πανκ μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο κοινωνικούς περιορισμούς.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

21:00

>> Barking in the dark

Marie Losier, 42’, FR

Η Μαρί Λοζιέ μάς προσκαλεί στον κόσμο των The Residents, μιας εμβληματικής παρουσίας της αμερικανικής μουσικής πρωτοπορίας εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια. Κρυμμένη πίσω από την ανωνυμία και τα εμβληματικά κοστούμια τους, αυτή η συλλογικότητα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο επαναστατικοποίησε την underground σκηνή με τα ηχητικά της πειράματα και την τολμηρή αισθητική της.

Με ελληνικούς υποτίτλους

>> Welcome to Lynchland

Stéphane Ghez, 54’, FR

Με αφοσίωση στο δημιουργικό του όραμα και την ελευθερία, ο Ντέιβιντ Λιντς, καλλιτέχνης γοητευμένος από τα πιο αποκλίνουσα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, έχει συνθέσει το έργο του σαν ένα αίνιγμα που πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί, στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

19:00

>> Xenakis Revolution • Η Επανάσταση του Ξενάκη

Stephane Ghez, doc, 55’, FR

Ο Ιάννης Ξενάκης είναι μία από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Μουσικός, αρχιτέκτονας και μηχανικός, ο Ξενάκης υπήρξε αστέρας της δεκαετίας του ’70, ένας καλλιτέχνης που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην εποχή του αναζητώντας νέους δρόμους.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

>> Kandinsky-the colors of sound • Καντίνσκι, τα χρώματα των ήχων

Pierre Henri Gilbert, doc, 53’, FR

Η έκπληξη του Καντίνσκι ένα βράδυ το 1896 σε όπερα του Βάγκνερ στο Μπολσόι της Μόσχας ήταν μια αποκάλυψη: η μουσική εμπειρία προκάλεσε οπτικές αισθήσεις που τον επηρέασαν βαθιά

Με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

21:00

>>Becoming Madonna

Michael Ogden, 91’, USA/UK

Με φωτογραφίες και πλάνα που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας, καθώς και πρόσφατα ανακαλυφθέντα ηχητικά αρχεία της νεαρής Madonna, αυτό το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί το ταξίδι της από μια ανασφαλή «αποκλεισμένη» στο Μίσιγκαν μέχρι να γίνει η πιο ισχυρή και αμφιλεγόμενη γυναικεία ποπ σταρ στον πλανήτη.

Η κριτική επιτροπή του Τμήματος αποτελείται από μουσικούς, τον Leon of Athens, το Παιδί Τραύμα και τον Μιχάλη Καλογεράκη.

Παράλληλα με το KINO MUSIC, στις 18 Μαρτίου 2026 θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα για τις τέσσερίς μικρού μήκους, νέες ταινίες του Μαρκ Ράπαπορτ σε ελληνική πρεμιέρα.

Συγκεκριμένα:

18.03.2026 • 18.00

Αφιέρωμα στον Μαρκ Ράπαπορτ με τις εξής ταινίες

>> THE MARRIAGE OF GRETA GARBO AND SERGEI EISENSTEIN | Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΪ ΑΪΖΕΝΣΤΑΪΝ

>> THE STENDHAL SYNDROME OR MY DINNER WITH TURHAN BEY | Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΤΑΛ Ή ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΧΑΝ ΜΠΕΪ

>> THE EMPTY SCREEN OR THE METAPHYSICS OF MOVIES | Η ΚΕΝΗ ΟΘΟΝΗ Ή Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

>> LAST YEAR IN DACHAU | ΠΕΡΣΙ ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ

Στα αγγλικά, χωρίς υποτίτλους

Τέλος αμέσως μετά το αφιέρωμα στον Μαρκ Ράπαπορτ θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα μικρού μήκους πειραματικών ταινιών.

Συγκεκριμένα:

18.03.2026 • 19.30

Το 4ο ΚΙΝΟ Athens πραγματοποιείται, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από 12 – 22 Μαρτίου 2026, στους εξής χώρους:

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

CINOBO OPERA

Microcosmos Cinema

Newman Cinema ​

​Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας

Ινστιτούτο Γκαίτε

Ελληνο-Αμερικανική Ένωση

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ευγενίδιο Ίδρυμα – Πλανητάριο

Εμπειρία Ευρώπη

Burger Disco

Οι προβολές γίνονται με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kinoathens.org

