Μουσικά Νέα 10.03.2026

Η Jill Scott ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία To Whom This May Concern για το 2026

Η Jill Scott επιστρέφει στη σκηνή με 36 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Νότια Αφρική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός Jill Scott ανακοίνωσε επίσημα την παγκόσμια περιοδεία «To Whom This May Concern World Tour» για το 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη δισκογραφία και στις μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η περιοδεία, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία Live Nation Urban, θα περιλαμβάνει συνολικά 36 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Νότια Αφρική. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου στο ιστορικό Ryman Auditorium στο Nashville των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο αμερικανικό σκέλος της περιοδείας, η Jill Scott θα εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές αγορές, μεταξύ των οποίων το Los Angeles, η New York, το Chicago, η Atlanta, η Washington, το Oakland και η ιδιαίτερη πατρίδα της καλλιτέχνιδας, η Philadelphia. Στη συνέχεια η Jill Scott θα μεταφέρει την περιοδεία στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ευρωπαϊκή εκκίνηση να πραγματοποιείται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Birmingham. Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει επίσης στάσεις στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στη Νότια Αφρική με δύο τελευταίες εμφανίσεις, στις 7 Νοεμβρίου στην πόλη Pretoria και στις 11 Νοεμβρίου στο Cape Town. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών, η περιοδεία θα βασιστεί σε εμφανίσεις τύπου residency, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ζωντανό ήχο και στη δυναμική παρουσία επί σκηνής. Οι συναυλίες θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε κάθε πόλη να φιλοξενεί μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία, με στόχο τη βαθύτερη σύνδεση ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα και το κοινό.

Σε σχετική δήλωσή της, η Jill Scott ανέφερε ότι η προσωπική σχέση με το κοινό αποτελεί βασικό στοιχείο της δημιουργικής της φιλοσοφίας. «Η δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους ανθρώπους σε κάθε πόλη είναι εξαιρετικά σημαντική για μένα. Η μουσική είναι ένας διάλογος και η σκηνή είναι το σημείο όπου συναντιόμαστε για να μοιραστούμε την αλήθεια, τη χαρά και την ομορφιά του να είμαστε ζωντανοί».

Το νέο άλμπουμ της Jill Scott με τίτλο «To Whom This May Concern» κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου. Το έργο σημείωσε άμεση εμπορική επιτυχία, καταγράφοντας παρουσία στην πρώτη δεκάδα 7 διαφορετικών charts του Billboard. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Top Album Sales, όπου το άλμπουμ κατέλαβε την θέση 7, το Top R&B Albums όπου έφτασε στη θέση 4, το Top R&B Hip Hop Albums στη θέση 10 και το Independent Albums στη θέση 6.

