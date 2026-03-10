Eurovision 2026: Το videoclip του Akyla για το «Ferto» σε πρώτη μετάδοση

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» του Akyla έρχεται δυναμικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 , στις 09:00 , για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά υποδέχονται τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision. Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, δίνουμε ραντεβού στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για να απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του «Ferto» και την αποκλειστική συνέντευξη με τον Akyla.

