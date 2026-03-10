Μουσικά Νέα 10.03.2026

Eurovision 2026: Το videoclip του Akyla για το «Ferto» σε πρώτη μετάδοση

Θα προβληθεί στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 09:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» του Akyla έρχεται δυναμικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 , στις 09:00 , για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά υποδέχονται τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: Τι είπε για τη Eurovision, το «My Number One» και τον Akyla

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision. Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, δίνουμε ραντεβού στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για να απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του «Ferto» και την αποκλειστική συνέντευξη με τον Akyla.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων

Eurovision Eurovision 2026 VIDEOCLIP Ακύλας
