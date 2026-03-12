Μουσικά Νέα 12.03.2026

Ο Akylas εισβάλλει σε επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δοκιμαστεί και στον χώρο της υποκριτικής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο μετά την επίσημη παρουσίαση του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Ferto», ο Akylas έκανε και μια ακόμη αποκάλυψη για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δοκιμαστεί και στον χώρο της υποκριτικής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Akylas αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει σε επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ «Το Παιδί», πραγματοποιώντας έτσι ένα παλιό του όνειρο. Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Όταν ξεκίνησα, ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική από μικρός. Θα παίξω σε δύο επεισόδια στη σειρά της ΕΡΤ ”Το Παιδί”. Ήρθε χθες το σενάριο. Γίνονται τόσο όμορφα πράγματα και ζω το όνειρο. Θα γίνουν πολλά πράγματα».

Να υπενθυμίσουμε πως το βιντεοκλίπ του «Ferto», το οποίο παρουσιάστηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από την πλατφόρμα ERTFLIX αλλά και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube. Το τραγούδι αποτελεί τη φετινή ελληνική συμμετοχή στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το βιντεοκλίπ ξεχωρίζει για την έντονη κινηματογραφική του αισθητική και τον γρήγορο ρυθμό εναλλαγής των εικόνων, που μεταφέρουν στην οθόνη την ενέργεια του κομματιού. Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Jim Georgantis, ενώ τα οπτικά εφέ δημιούργησε ο San Tierrez. Η οπτική αφήγηση του video clip συνδυάζει συναίσθημα και χιούμορ, ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού και δημιουργώντας μια δυναμική εμπειρία για τον θεατή.


Το «Ferto» αποτελεί μια προσωπική ιστορία για τους δημιουργούς του. Τη μουσική υπογράφουν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Το τραγούδι αφηγείται τη διαδρομή από τη στέρηση προς την επιτυχία, αγγίζοντας θέματα όπως η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που δημιουργούνται από δύσκολες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας.

Παράλληλα, το μήνυμα του τραγουδιού αγγίζει και τη διαρκή επιθυμία του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, υπενθυμίζοντας όμως ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στις σχέσεις με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Το «Ferto» είναι επίσης αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουν να προσφέρουν αγάπη και στήριξη στα παιδιά τους, αλλά και στα παιδιά που μεγαλώνοντας θέλουν να τους ανταποδώσουν όσα τους πρόσφεραν. Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη για να παρουσιάσει το τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

