Μπέττυ Μαγγίρα: Σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για νέα εκπομπή μετά το Sing for Greece

Νέες πληροφορίες για το τηλεοπτικό μέλλον της Μπέττυς Μαγγίρα ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία», με τη δημοσιογράφο Ναταλία Ανδρικοπούλου να παρουσιάζει σχετικό ρεπορτάζ για τις συζητήσεις της παρουσιάστριας με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το κρατικό κανάλι φαίνεται να εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μπέττυ Μαγγίρα, αυτή τη φορά σε ένα project που θα σχετίζεται με τη Eurovision. Η εκπομπή θα έχει χαρακτήρα προετοιμασίας πριν από τις βασικές βραδιές του διαγωνισμού και θα μεταδίδεται λίγο πριν από τα live shows.

Μεταφέροντας τις πληροφορίες της στον αέρα της εκπομπής, η Ναταλία Ανδρικοπούλου ανέφερε: «Φαίνεται ότι τη θέλει και τη μαρκάρει στενά το τελευταίο διάστημα, ξανά, η ΕΡΤ. New entry στο γενικότερο παζάρι που γίνεται γύρω από το όνομα της Μπέττυ Μαγγίρα. Μαθαίνω ότι η ενασχόλησή της με τη Eurovision δεν έχει τελειώσει, όπως νομίζαμε. Ενόψει της κανονικής Eurovision που θα γίνει τον Μάιο στη Βιέννη, η ΕΡΤ συζητάει με την Μπτέττυ Μαγγίρα να αναλάβει έκτακτες εκπομπές που θα μεταδοθούν pre-game. Δηλαδή αυτές οι εκπομπές που παίζουν ακριβώς πριν για να ζεστάνουν λίγο το θεματάκι».

Η δημοσιογράφος υπενθύμισε επίσης ότι παρόμοια εκπομπή είχε προβληθεί και την περσινή χρονιά, με παρουσιάστρια την Τζένη Μελιτά, προκαλώντας τότε αρκετό σχολιασμό. Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ της, η Ναταλία Ανδρικοπούλου πρόσθεσε: «Να θυμίσω ότι υπήρχε (αντίστοιχη εκπομπή) και πέρσι, με την Τζένη Μελιτά. Υπήρχε έντονος σχολιασμός για την εκπομπή που είχε προηγηθεί. Θυμίζω όμως ότι η Μπέττυ είχε κάνει φέτος και την πρώτη εκπομπή, πριν ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι. που μας παρουσίασε του 28, τότε, διαγωνιζόμενους. Φαίνεται πως τώρα η ΕΡΤ είναι ξανά σε συζητήσεις μαζί της. Δεν έχει κλειδώσει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε η συνεργασία αυτή, είναι όμως κοντά, θα πω εγώ. Θα τη δούμε σε τρεις -ενδέχεται και πέντε- εκπομπές, την εβδομάδα της Eurovivion, στην ΕΡΤ1».





Παράλληλα, στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στον λόγο για τον οποίο μια προηγούμενη συνεργασία της Μπέττυς Μαγγίρα με την ΕΡΤ δεν προχώρησε, παρότι βρισκόταν πολύ κοντά στο να υλοποιηθεί. Όπως είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 στις 17 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια είχε προτείνει ένα project που θα βασιζόταν στον σχολιασμό τηλεοπτικών στιγμιότυπων, σε ένα ύφος παρόμοιο με αυτό που είχε καθιερώσει στο παρελθόν ο Νίκος Μουτσινάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του παρουσιαστή, η ΕΡΤ δεν επιθυμούσε να προβάλλονται αποσπάσματα εκπομπών από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς μέσα από το δικό της πρόγραμμα, γεγονός που τελικά οδήγησε στο «πάγωμα» της συγκεκριμένης συνεργασίας.

