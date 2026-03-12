Celeb News 12.03.2026

Britney Spears: Ο λόγος που η φωτογραφία της σύλληψής της δεν θα δημοσιοποιηθεί

Η Britney Spears συνελήφθη στην κομητεία Ventura, αλλά η φωτογραφία της σύλληψής της δεν θα δημοσιοποιηθεί, ενώ προετοιμάζεται για την απολογία της με τη στήριξη της οικογένειας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Britney Spears δεν θα δει τη φωτογραφία σύλληψής της να δημοσιοποιείται, έπειτα από την κράτησή της για φερόμενη οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο TMZ την Τρίτη.

Το Γραφείο Σερίφη της Ventura County δημοσιοποιεί φωτογραφίες σύλληψης μόνο σε περιπτώσεις βίαιων εγκλημάτων ή όταν ο ύποπτος θεωρείται δημόσια απειλή, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της Spears. Η τραγουδίστρια του θρυλικού «Toxic» συνελήφθη στις 4 Μαρτίου περίπου στις 21:30, ενώ οδηγούσε στην κομητεία της Βεντούρα.

Η σύλληψη και τα τεστ επιδεξιότητας

Σύμφωνα με τις αρχές, η Spears φέρεται να οδηγούσε το BMW της στην εθνική οδό «με ασταθή τρόπο και με υψηλή ταχύτητα», όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων την σταμάτησαν. Η κράτησή της έγινε στις 03:02 π.μ. και αφέθηκε ελεύθερη περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Page Six ότι η σταρ θεωρήθηκε υπό την επήρεια τόσο ναρκωτικών όσο και αλκοόλ. Υποβλήθηκε σε πολλαπλά τεστ επιδεξιότητας στον δρόμο, ενώ τα αποτελέσματα του χημικού τεστ παραμένουν αδημοσίευτα. Η απολογία της ορίστηκε για τις 4 Μαΐου 2026.

Η μάνατζερ της Spears, Cade Hudson, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ατυχή» και «απολύτως ασυγχώρητη», προσθέτοντας ότι η Britney πρόκειται να ακολουθήσει τα σωστά βήματα και να συμμορφωθεί με τον νόμο, ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την πολυαναμενόμενη αλλαγή στη ζωή της.

Συναισθηματική στιγμή και οικογενειακή υποστήριξη

Μια πηγή αποκάλυψε στο Page Six ότι η Spears «έκλαιγε και ήταν πολύ συγκινημένη» κατά τη διάρκεια της σύλληψής της, μη θέλοντας να απογοητεύσει κανέναν, ούτε τους fans της.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Spears είχε μια «θετική» και «γεμάτη ελπίδα» συνομιλία με τη μητέρα της, Lynne Spears, και τους γιους της, Sean Preston, 20 ετών, και Jayden James, 19 ετών. Παρά την οικογενειακή υποστήριξη, πηγές αναφέρουν ότι παραμένει «στην τσίτα» με την πιθανή επιστροφή του πατέρα της, Jamie Spears, στη ζωή της.

Η υπόθεση δείχνει ότι η Britney Spears αντιμετωπίζει μια δύσκολη προσωπική περίοδο, αλλά παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει τη σύνδεση με την οικογένειά της και να ακολουθήσει τα σωστά βήματα στη νομική διαδικασία.

