The Bell Jar: Η Billie Eilish ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η Billie Eilish ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Bell Jar» της Sylvia Plath. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η 24χρονη καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία που θα σκηνοθετήσει η Sarah Polley, η οποία είχε κερδίσει Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία «Women Talking».

Η Billie Eilish έχει ήδη κάνει ένα πρώτο πέρασμα από την υποκριτική το 2023, όταν εμφανίστηκε στη τηλεοπτική σειρά «Swarm», την οποία δημιούργησε ο Donald Glover. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με την υποκριτική στην εκπομπή «Saturday Night Live». Όπως είχε πει «Συνήθιζα να λέω ότι μισούσα την υποκριτική. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν ήμουν μικρή την αγαπούσα. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν και οι δύο ηθοποιοί. Το ίδιο και ο αδελφός μου, Finneas. Το όνειρό μου ήταν να παίξω σε μια ταινία».

Το «The Bell Jar» αποτελεί το μοναδικό μυθιστόρημα της Sylvia Plath και δημοσιεύθηκε το 1963, έναν μήνα πριν από τον θάνατο της συγγραφέα σε ηλικία 30 ετών. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής συγγραφέα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ψυχική ασθένεια και την κοινωνική πίεση στην Αμερική της δεκαετίας του 1950.

Ο κριτικός λογοτεχνίας Robert McCrum είχε γράψει στην εφημερίδα Guardian ότι το έργο αποτελεί «ένα ωμό και ανησυχητικό βιβλίο με στιγμές μεγάλης λάμψης, ένα μυθιστόρημα με σαφείς αυτοβιογραφικές αναφορές που λειτουργεί ταυτόχρονα ως μακροσκελής και βασανισμένη υποσημείωση στην εξίσου βασανισμένη ποίηση της Sylvia Plath».

Το βιβλίο είχε μεταφερθεί για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1979 με πρωταγωνίστρια την Marilyn Hassett, ωστόσο η ταινία είχε δεχθεί αρνητικές κριτικές. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες προσπάθειες κινηματογραφικής διασκευής με ηθοποιούς όπως η Julia Stiles και η Dakota Fanning, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η Billie Eilish συνεχίζει παράλληλα την επιτυχημένη μουσική της πορεία. Πρόσφατα έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Grammy για τραγούδι της χρονιάς 3 φορές. Έχει επίσης τιμηθεί 2 φορές με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για τα τραγούδια «No Time to Die» και «What Was I Made For?» από τα soundtrack των ταινιών «No Time to Die» και «Barbie». Μέσα στο 2026 αναμένεται επίσης η κινηματογραφική κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ συναυλίας «Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft», το οποίο σκηνοθετεί ο James Cameron και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης κινηματογράφησης.

