Μουσικά Νέα 12.03.2026

The Bell Jar: Η Billie Eilish ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η Billie Eilish θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Sylvia Plath σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Sarah Polley
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Billie Eilish ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Bell Jar» της Sylvia Plath. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η 24χρονη καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία που θα σκηνοθετήσει η Sarah Polley, η οποία είχε κερδίσει Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία «Women Talking».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy

Η Billie Eilish έχει ήδη κάνει ένα πρώτο πέρασμα από την υποκριτική το 2023, όταν εμφανίστηκε στη τηλεοπτική σειρά «Swarm», την οποία δημιούργησε ο Donald Glover. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με την υποκριτική στην εκπομπή «Saturday Night Live». Όπως είχε πει «Συνήθιζα να λέω ότι μισούσα την υποκριτική. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν ήμουν μικρή την αγαπούσα. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν και οι δύο ηθοποιοί. Το ίδιο και ο αδελφός μου, Finneas. Το όνειρό μου ήταν να παίξω σε μια ταινία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «The Bell Jar» αποτελεί το μοναδικό μυθιστόρημα της Sylvia Plath και δημοσιεύθηκε το 1963, έναν μήνα πριν από τον θάνατο της συγγραφέα σε ηλικία 30 ετών. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής συγγραφέα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ψυχική ασθένεια και την κοινωνική πίεση στην Αμερική της δεκαετίας του 1950.

Ο κριτικός λογοτεχνίας Robert McCrum είχε γράψει στην εφημερίδα Guardian ότι το έργο αποτελεί «ένα ωμό και ανησυχητικό βιβλίο με στιγμές μεγάλης λάμψης, ένα μυθιστόρημα με σαφείς αυτοβιογραφικές αναφορές που λειτουργεί ταυτόχρονα ως μακροσκελής και βασανισμένη υποσημείωση στην εξίσου βασανισμένη ποίηση της Sylvia Plath».

billie_eilish_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο είχε μεταφερθεί για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1979 με πρωταγωνίστρια την Marilyn Hassett, ωστόσο η ταινία είχε δεχθεί αρνητικές κριτικές. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες προσπάθειες κινηματογραφικής διασκευής με ηθοποιούς όπως η Julia Stiles και η Dakota Fanning, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Billie Eilish συνεχίζει παράλληλα την επιτυχημένη μουσική της πορεία. Πρόσφατα έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Grammy για τραγούδι της χρονιάς 3 φορές. Έχει επίσης τιμηθεί 2 φορές με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για τα τραγούδια «No Time to Die» και «What Was I Made For?» από τα soundtrack των ταινιών «No Time to Die» και «Barbie». Μέσα στο 2026 αναμένεται επίσης η κινηματογραφική κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ συναυλίας «Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft», το οποίο σκηνοθετεί ο James Cameron και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης κινηματογράφησης.

Διάβασε επίσης: James Cameron: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Billie Eilish

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Billie Eilish Sarah Polley The Bell Jar μυθιστόρημα σινεμά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Akylas εισβάλλει σε επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Ο Mickey Rourke έχασε το σπίτι του λόγω οφειλών σε ενοίκια

Η AI ηθοποιός Tilly Norwood κυκλοφορεί το πρώτο της single (video)

Daphne Lawrence: Η ανανεωμένη εικόνα της για χάρη του νέου της music video

H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Akylas για Eurovision: «Η μαμά μου μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε»

Η Taylor Swift με περιουσία που ζαλίζει είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός

Η Juliette Binoche απαντά στον Chalamet από τη Θεσσαλονίκη: «Νόμιζα ότι ο κινηματογράφος πεθαίνει»

Υποχωρεί η κυριαρχία της αγγλόφωνης μουσικής – Τι θέλει πλέον να ακούει το κοινό

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί