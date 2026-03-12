Μουσικά Νέα 12.03.2026

Υποχωρεί η κυριαρχία της αγγλόφωνης μουσικής – Τι θέλει πλέον να ακούει το κοινό

Η γενιά του Spotify και του TikTok αλλάζει την ελληνική μουσική βιομηχανία - Καλλιτέχνες που έκαναν hit μέσα από πλατφόρμες
Η παγκόσμια μουσική σκηνή στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε μη αγγλόφωνα τραγούδια με αποτέλεσμα ο Bad Bunny και η Rosalía να πρωταγωνιστούν στη νέα εποχή του streaming
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικής αναδιάρθρωσης, καθώς η παραδοσιακή κυριαρχία της αγγλόφωνης ποπ μουσικής στα charts φαίνεται να υποχωρεί. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Spotify, όλο και περισσότεροι ακροατές στρέφονται σε τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες, γεγονός που αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στις μουσικές προτιμήσεις του παγκόσμιου κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 1985: Η χρονιά που όλα τα υποψήφια τραγούδια έγιναν Νο1 στο Billboard 

Η ανάλυση της εταιρείας δείχνει ότι τραγούδια σε 16 διαφορετικές γλώσσες εμφανίστηκαν στο Global Top 50 του Spotify την περασμένη χρονιά. Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τραγούδια στα ισπανικά, κορεατικά, πορτογαλικά, τουρκικά, ινδονησιακά και αραβικά. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2020, γεγονός που υποδηλώνει τη ραγδαία ενίσχυση της πολυγλωσσικής μουσικής παρουσίας στα διεθνή charts.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κορυφή της παγκόσμιας ακρόασης βρέθηκε ο καλλιτέχνης Bad Bunny, ο οποίος τραγουδά αποκλειστικά στα ισπανικά και αποτέλεσε τον πιο πολυακουσμένο καλλιτέχνη στον κόσμο μέσα στο προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η τραγουδίστρια Rosalía έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο καλύτερου διεθνούς καλλιτέχνη στα Βραβεία Brit με άλμπουμ σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά. Στο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «Lux», η Rosalía χρησιμοποιεί 14 διαφορετικές διαλέκτους.

https://www.instagram.com/realstraykids/

Τα στοιχεία του Spotify δείχνουν επίσης σημαντική ανάπτυξη σε συγκεκριμένα μουσικά είδη. Η βραζιλιάνικη φανκ αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο είδος παγκοσμίως, με αύξηση κοινού κατά 36%. Η K-Pop κατέγραψε άνοδο 31%, ενώ η Trap Latino σημείωσε αύξηση 29%. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συγκεκριμένα μουσικά είδη απέφεραν συνολικά περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την πλατφόρμα την περασμένη χρονιά.

blackpink
https://www.instagram.com/blackpinkofficial/

Παρά τη μεταβολή αυτή, η αγγλική γλώσσα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στα charts. Σύμφωνα με τον οργανισμό της μουσικής βιομηχανίας IFPI, τα 14 από τα 20 άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως την προηγούμενη χρονιά ήταν εξ’ ολοκλήρου στα αγγλικά.

Την ίδια στιγμή, συγκροτήματα από τη Νότια Κορέα όπως οι Stray Kids, Enhypen και Seventeen εμφανίζονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς λίστες, ενώ σημαντική παρουσία κατέγραψε και το ιαπωνικό ροκ συγκρότημα Mrs Green Apple. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη διάθεση των ακροατών να ανακαλύψουν μουσική πέρα από τα παραδοσιακά όρια της ποπ και του ροκ.

Μελέτη για τις μουσικές συνήθειες που δημοσιεύθηκε το 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nature καταγράφει ότι η τάση αυτή ενισχύεται σταθερά από το 2017. Το ίδιο έτος αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανία, καθώς τότε το streaming ξεπέρασε για πρώτη φορά τα CD και τα βινύλια ως η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της μουσικής αγοράς.

Στο πρόσφατο chart με τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Spotify εμφανίζονται καλλιτέχνες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, όπως οι Bad Bunny και Rauw Alejandro από το Πουέρτο Ρίκο, ο Nadhif Basalamah από την Ινδονησία, η Tyla από τη Νότια Αφρική, η Tems από τη Νιγηρία, ο Ryan Castro από την Κολομβία και οι Μεξικανοί El Bogueto, Peso Pluma, Neton Vega και Fuerza Regida. Στις λίστες εμφανίζονται επίσης οι Blackpink, καθώς και οι Νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες Jung Kook και Jin.

Η ενίσχυση της πολυγλωσσικής παρουσίας στα charts αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στην παγκόσμια μουσική κουλτούρα, όπου οι ακροατές αναζητούν όλο και περισσότερο ήχους και καλλιτέχνες πέρα από τα παραδοσιακά αγγλόφωνα πρότυπα. Παρότι τα αγγλικά εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά, η επιτυχία καλλιτεχνών από τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική δείχνει ότι η μουσική βιομηχανία εισέρχεται σε μια πιο πολυπολιτισμική εποχή. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το streaming λειτουργεί ως βασικός καταλύτης, επιτρέποντας σε καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου να αποκτήσουν παγκόσμια απήχηση.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bad Bunny CHARTS Rosalia spotify Stray Kids streaming μουσικής
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η AI ηθοποιός Tilly Norwood κυκλοφορεί το πρώτο της single (video)

Daphne Lawrence: Η ανανεωμένη εικόνα της για χάρη του νέου της music video

H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Akylas για Eurovision: «Η μαμά μου μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε»

Η Taylor Swift με περιουσία που ζαλίζει είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός

Όσκαρ 2026: Τα μουσικά αφιερώματα που θα κλέψουν την παράσταση

MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη μουσική βιομηχανία και τα πνευματικά δικαιώματα

MAD Forum 2026: Η νέα εποχή της ελληνικής Urban και Underground μουσικής

MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη μουσική βιομηχανία

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί