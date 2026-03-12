Όσκαρ 2026: Τα μουσικά αφιερώματα που θα κλέψουν την παράσταση

Η τελετή θα περιλαμβάνει μεγάλες σκηνικές παρουσιάσεις εμπνευσμένες από δύο από τις πιο επιδραστικές ταινίες της χρονιάς το «Sinners» και το «KPop Demon Hunters»

Η τελετή απονομής των 98ων βραβείων Όσκαρ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική και τη σχέση της με τον κινηματογράφο, παρουσιάζοντας μεγάλης κλίμακας αφιερώματα στις ταινίες «Sinners» και «KPop Demon Hunters». Την ανακοίνωση έκαναν οι εκτελεστικοί παραγωγοί και παραγωγοί της τελετής Raj Kapoor και Katy Mullan. Οι Raj Kapoor και Katy Mullan υπογράμμισαν ότι οι φετινές μουσικές στιγμές της τελετής θα βασιστούν σε δύο κινηματογραφικά έργα που επηρέασαν έντονα το κοινό παγκοσμίως. Οι Raj Kapoor και Katy Mullan δήλωσαν «φέτος οι μουσικές μας εμφανίσεις εμπνέονται από δύο από τα πιο ισχυρά πολιτιστικά φαινόμενα στον κινηματογράφο, την ταινία «Sinners», η οποία έχει λάβει τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ, και την ταινία «KPop Demon Hunters», που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας».

Οι Raj Kapoor και Katy Mullan πρόσθεσαν «αυτές οι στιγμές της τελετής είναι κάτι περισσότερο από απλές μουσικές εμφανίσεις. Αποτελούν κινηματογραφικά αφιερώματα που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και την αφήγηση και εξηγούν γιατί αυτές οι ταινίες συγκίνησαν τόσο βαθιά το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Το αφιέρωμα στην ταινία «KPop Demon Hunters», παραγωγής Netflix, θα ξεκινήσει με μια σκηνική σύνθεση που θα συνδυάζει παραδοσιακά κορεατικά μουσικά όργανα και χορό, αντλώντας έμπνευση από τη λαογραφία και τις πολιτιστικές ρίζες που βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας της ταινίας. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι τραγουδίστριες EJAE, Audrey Nuna και Reri Ami, οι οποίες δίνουν τις φωνές στους χαρακτήρες του συγκροτήματος HUNTR/X στην ταινία. Οι EJAE, Audrey Nuna και Reri Ami θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Golden», το οποίο είναι υποψήφιο για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχει και το αφιέρωμα στην ταινία «Sinners», τη δραματική ταινία με στοιχεία τρόμου του σκηνοθέτη Ryan Coogler, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων στην ιστορία των Όσκαρ. Η σκηνική παρουσίαση θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική λειτουργεί ως βασικό αφηγηματικό στοιχείο στην ταινία. Στην παράσταση θα συμμετάσχουν ο ανερχόμενος ηθοποιός Miles Caton και ο υποψήφιος για Όσκαρ τραγουδοποιός Raphael Saadiq, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το υποψήφιο τραγούδι «I Lied to You».

Στο αφιέρωμα θα συμμετάσχει επίσης ένα ευρύ καλλιτεχνικό σύνολο που περιλαμβάνει τη μπαλαρίνα Misty Copeland, τους μουσικούς Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone Kingfish Ingram και Bobby Rush, καθώς και τους καλλιτέχνες Jayme Lawson, Li Jun Li, Shaboozey και Alice Smith. Η σκηνική παρουσίαση θα αποτίσει φόρο τιμής στο ιδιαίτερο οπτικό και μουσικό ύφος της ταινίας. Στο πρόγραμμα της τελετής θα εμφανιστεί ακόμη ο τραγουδιστής Josh Groban μαζί με τη χορωδία Los Angeles Master Chorale. Οι παραγωγοί της τελετής σημείωσαν ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση τις επόμενες ημέρες.

Η τελετή απονομής των 98ων βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood και θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Conan OBrien.

Η λαμπερή βραδιά θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

