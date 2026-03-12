Γιατί διακόπηκε η συνεργασία Meghan Markle – Netflix; Όλο το παρασκήνιο

Η είδηση ότι η Meghan Markle αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους από το Netflix και να τερματίσει τη συνεργασία τους για το lifestyle brand As Ever έπεσε σαν κεραυνός στο Χόλιγουντ. Όπως αποκάλυψε εσωτερική πηγή από το Λος Άντζελες, το Netflix δεν ήταν «δυσαρεστημένο» με το brand As Ever της Meghan Markle πριν από τον χωρισμό. Το πρόβλημα δεν ήταν η ποιότητα ή η φήμη του brand, αλλά το γεγονός ότι δεν ταίριαζε στη φιλοσοφία της πλατφόρμας, ενώ οι πελάτες δεν έδειξαν «καμία όρεξη» για αυτό.

Μια πηγή του Netflix ανέφερε στην Daily Mail ότι προέκυψε κάποια αναστάτωση στα κεντρικά γραφεία στη Sunset Boulevard λόγω ισχυρισμών ότι η Meghan ένιωσε πως ήταν «πολύ προσεκτικοί» με το brand As Ever. Παράλληλα, ένας άλλος ειδικός σχολίασε ότι η λήξη της συνεργασίας As Ever–Netflix αποτελεί το «φιλί του θανάτου» για πιθανές μελλοντικές συμφωνίες της Meghan με μεγάλες επιχειρήσεις.

«Η Netflix δεν ήταν δυσαρεστημένη», είπε η πηγή της Mail. Η ίδια πηγή εξήγησε ότι η πλατφόρμα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πουλήσει προϊόντα As Ever στα νέα φυσικά καταστήματα της Netflix στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη σειρά της Meghan, With Love, Meghan. Ωστόσο, αυτό δεν προχώρησε ποτέ. «Δεν ήταν ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για το brand, οπότε όταν ήθελαν να δημιουργήσουν περιοχές As Ever στο Netflix House, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον», δήλωσε η πηγή. «Απλώς δεν ταίριαζε με το Squid Game, το Stranger Things ή το Bridgerton, όπως είχαν ελπίσει».

Την Παρασκευή, το Netflix εξέδωσε δήλωση που υπονοεί ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την εταιρεία lifestyle της Meghan. Η Meghan Markle αποφάσισε να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της As Ever, λίγους μήνες μετά τη διακοπή της σειράς της από την πλατφόρμα και την υποβάθμιση του $100 εκατ. συμβολαίου που είχε με τον Harry σε ένα deal «πρώτης ματιάς». Μια πηγή κοντά στη Meghan δήλωσε ότι ένιωσε πως το Netflix ήταν υπερβολικά «προσεκτικό» και χαίρεται που παίρνει «πλήρη έλεγχο» της αυτοκρατορίας των μαρμελάδων της. Η δούκισσα του Σάσεξ φαινόταν να πιστεύει ότι η λήξη της συνεργασίας τους ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο θα επέτρεπε στις μαρμελάδες και τα κεριά της να «γίνουν παγκόσμια».

Ωστόσο, ένας συνεργάτης μέσα από την πλατφόρμα στην Καλιφόρνια σχολίασε ότι η συνεργασία ήταν ακόμη μία αποτυχία σε μια μακριά λίστα αποτυχιών μεταξύ των δύο πλευρών. Η σειρά Cookie Queens δεν προχώρησε από το Netflix, παρά το νέο deal «πρώτης ματιάς». Το Meet Me at the Lake παραμένει σε ανάπτυξη 2,5 χρόνια μετά, παρά το προηγούμενο $100 εκατ. συμβόλαιο. Ο Eric Schiffer, πρόεδρος της Reputation Management Consultants στις ΗΠΑ, δήλωσε στο Page Six: «Η απώλεια της Netflix για την As Ever είναι σκληρό πλήγμα, γιατί η λάμψη εξαφανίστηκε, και ό,τι μένει μοιάζει με άλλη αποτυχημένη απόπειρα κερδοφορίας από το Μοντεσίτο. Το μοτίβο αρχίζει να μοιάζει με επικίνδυνα κακή διαχείριση του brand. Για τη Meghan, η απώλεια του Netflix είναι το φιλί του θανάτου για την προοπτική που βλέπουν οι εταιρικοί συνεργάτες».

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε ανακοινώσει τη συνεργασία As Ever–Netflix πριν από έναν χρόνο, όταν η πλατφόρμα ανέθεσε νέα σεζόν για τη σειρά της With Love, Meghan. Η συμφωνία έδινε στη Netflix μετοχικό μερίδιο στο brand As Ever, που περιλαμβάνει μαρμελάδες, κρασί, νιφάδες λουλουδιών και κεριά. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Meghan θεωρούσε πως το Netflix ήταν υπερβολικά «προσεκτικό» και ήθελε να «πάει παγκόσμια», πιστεύοντας ότι το brand της μπορεί να «σταθεί μόνο του». Ο χωρισμός ήρθε μόλις δύο μήνες μετά την ακύρωση της σειράς With Love, Meghan, η οποία είχε δύο σεζόν. Το χριστουγεννιάτικο ειδικό δέχτηκε αυστηρές κριτικές, με τους κριτικούς να λένε ότι η Meghan ήταν «αποκομμένη από την πραγματικότητα» σε ένα «τεκτονικά κιτς» show.

Ένας εκπρόσωπος της As Ever είπε στην Daily Mail: «Η As Ever είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με τη Netflix κατά την κυκλοφορία και τον πρώτο μας χρόνο. Έχουμε βιώσει σημαντική και γρήγορη ανάπτυξη και η As Ever είναι πλέον έτοιμη να σταθεί μόνη της. Έχουμε μια συναρπαστική χρονιά μπροστά μας και ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα». Μια πηγή στη Sun δήλωσε: «Η Meghan διατηρεί καλές σχέσεις με την ομάδα του Netflix και είναι προσωπικά φίλη με τον Ted [Sarandos], οπότε δεν ήθελε να τον ενοχλήσει, αλλά είναι πολύ χαρούμενη που έχει πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Είναι καλή στιγμή για τη Meghan να έχει πλήρη έλεγχο, δεδομένων των πρόσφατων επιτυχιών. Το Netflix ήταν καλός συνεργάτης, αλλά ήθελε εδώ και καιρό να κάνει το brand παγκόσμιο, και η πιο ομάδα του Netflix την είχε περιορίσει».

Ο εκπρόσωπος του Netflix πρόσθεσε: «Το πάθος της Meghan να αναδεικνύει τις καθημερινές στιγμές με όμορφο και απλό τρόπο εμπνεύστηκε τη δημιουργία του brand As Ever, και χαίρομαστε που παίξαμε ρόλο στην υλοποίηση αυτής της οπτικής. Όπως είχε σχεδιαστεί εξαρχής, η Meghan θα συνεχίσει να αναπτύσσει το brand ανεξάρτητα και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε το πώς συνεχίζει να φέρνει χαρά σε σπίτια σε όλο τον κόσμο». Προτού κυκλοφορήσει η σειρά With Love, Meghan τον Μάρτιο πέρυσι, η δούκισσα είχε δηλώσει ότι το show μαγειρικής τη βοήθησε να «βρει ξανά τον εαυτό της» και χαρακτήρισε τον εαυτό της «γυναίκα επιχειρηματία» και «ιδρύτρια», αλλά όχι influencer. «Με βλέπω ως επιχειρηματία και γυναίκα ιδρύτρια, και αν το brand καταλήξει να είναι επιδραστικό, τότε αυτό είναι υπέροχο», είχε πει στο περιοδικό People.

Μόλις 12 μήνες αργότερα, η Meghan στοχεύει να κάνει το brand παγκόσμιο, ενώ η συμφωνία $100 εκατ. με τη Netflix για τον Harry φαίνεται να είναι «στον αέρα». Η Archewell Productions, η εταιρεία media του ζευγαριού, ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2023 σχέδια για κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Meet Me At The Lake. Το Netflix αγόρασε τα δικαιώματα για $2,9 εκατ., αλλά τρία χρόνια μετά η ταινία παραμένει σε στάδιο ανάπτυξης χωρίς καστ ή σκηνοθέτη. Η Page Six ανέφερε ότι τα projects βρίσκονται σε αδιέξοδο. «Τρία χρόνια σε ανάπτυξη για μια ταινία σαν κι αυτή στο Netflix δεν είναι καλό», σχολίασε πηγή του Χόλιγουντ.

Το ζευγάρι σχεδιάζει επίσης έκδοση στο Netflix του μυθιστορήματος The Wedding Date από την Jasmine Guillory, μετά την περιοδεία τους στην Ιορδανία. Τον Ιανουάριο έγινε γνωστό ότι το show μαγειρικής της Meghan δεν θα συνεχιστεί για τρίτη σεζόν, καθώς η δεύτερη σεζόν δεν μπήκε στα Top Ten των ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα, σύμφωνα με το Forbes. Η σειρά δεν θα ανανεωθεί, καθώς η δούκισσα την χαρακτήρισε «πολύ απαιτητική».

