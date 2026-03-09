Στον Michael Bauman για την ταινία One Battle After Another το βραβείο ASC

Η διάκριση του Michael Bauman στην 40η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών ενισχύει τη θέση του ως φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας

Ο διευθυντής φωτογραφίας Michael Bauman αναδείχθηκε νικητής στην 40η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών (ASC) για τη δουλειά του στην κινηματογραφική παραγωγή «One Battle After Another». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton στο Λος Άντζελες και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που τιμούν την κινηματογραφική φωτογραφία διεθνώς. Η διάκριση του Michael Bauman θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τον φέρνει στο προσκήνιο της φετινής κούρσας για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας, το οποίο πρόκειται να απονεμηθεί σε λίγες ημέρες. Μέχρι πρόσφατα η αναμέτρηση για το συγκεκριμένο βραβείο θεωρούνταν ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Ο Michael Bauman είχε ήδη ενισχύσει τη θέση του κατά τη διάρκεια της φετινής κινηματογραφικής σεζόν των βραβείων, καθώς είχε τιμηθεί και με το βραβείο BAFTA για τη φωτογραφία της ίδιας ταινίας. Παράλληλα, ο διευθυντής φωτογραφίας Adolpho Veloso απέσπασε το Independent Spirit Award για την ταινία «Train Dreams», ενώ η Autumn Durald Arkapaw συγκέντρωσε σημαντικές διακρίσεις από ενώσεις κριτικών για τη δουλειά της στην ταινία «Sinners». Η Autumn Durald Arkapaw βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης για τα φετινά Όσκαρ, καθώς αν κατακτήσει το βραβείο θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα τιμηθεί με το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας.

Στη λίστα των υποψηφίων για το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών βρίσκονταν ακόμη οι Dan Laustsen για την ταινία «Frankenstein» και Darius Khondji για την ταινία «Marty Supreme». Και οι δύο δημιουργοί είναι επίσης υποψήφιοι για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας.

Τα τελευταία χρόνια οι επιλογές της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών και της Ακαδημίας Κινηματογράφου συχνά συμπίπτουν, αν και όχι πάντοτε. Στις τελευταίες 10 απονομές οι δύο οργανισμοί έχουν καταλήξει στον ίδιο νικητή στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας 6 φορές. Την προηγούμενη χρονιά η Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών τίμησε τον Edward Lachman για τη δουλειά του στην ταινία «Maria». Ωστόσο το Όσκαρ απονεμήθηκε τελικά στον Lol Crawley για την ταινία «The Brutalist».

Παρά τη φετινή νίκη του Michael Bauman, η τελική έκβαση της κατηγορίας στα Όσκαρ παραμένει ανοιχτή. Οι ταινίες «Sinners» και «Train Dreams» εξακολουθούν να θεωρούνται ισχυροί διεκδικητές για τη διάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών κατέγραψε πριν από τρία χρόνια μία ιστορική στιγμή όταν η Mandy Walker έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο φωτογραφίας για τη δουλειά της στην ταινία «Elvis». Παρ όλα αυτά το Όσκαρ εκείνης της χρονιάς απονεμήθηκε στον James Friend για την ταινία «All Quiet on the Western Front».

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ το μοναδικό έργο που ήταν ταυτόχρονα υποψήφιο για Όσκαρ ήταν το «Come See Me in the Good Light». Παρά την υποψηφιότητά του, το βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών κατέληξε στο ντοκιμαντέρ «2000 Meters from Andriivka», το οποίο αξιοποιεί πλάνα από κάμερες σώματος για να αποτυπώσει με ένταση την εμπειρία του πολέμου.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η σειρά «The Studio» διακρίθηκε στην κατηγορία μισάωρης σειράς για το επεισόδιο «The Oner», με διευθυντή φωτογραφίας τον Adam Newport Berra. Στην κατηγορία δραματικής σειράς διάρκειας μίας ώρας σημειώθηκε ισοπαλία ανάμεσα στις σειρές «Andor» και «Task», με τους διευθυντές φωτογραφίας Christophe Nuyens και Alex Disenhof να μοιράζονται το βραβείο. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς σημειώθηκε στην κατηγορία περιορισμένης σειράς. Η σειρά «Adolescence», η οποία είχε γυριστεί σε ένα ενιαίο πλάνο, ηττήθηκε από τη noir παραγωγή του Netflix «Black Rabbit» με διευθυντή φωτογραφίας τον Pete Konczal.

Την παρουσίαση της τελετής ανέλαβε η ηθοποιός Kerri Kenney Silver, γνωστή από τη σειρά «The Four Seasons». Μεταξύ των παρουσιαστών της βραδιάς ήταν οι Jason Reitman, Owen Wilson και Rachel Brosnahan. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν επίσης τιμητικά βραβεία σε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro και ο διευθυντής φωτογραφίας Robert Yeoman.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία της κινηματογραφικής φωτογραφίας ως βασικού δημιουργικού στοιχείου της κινηματογραφικής τέχνης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των διευθυντών φωτογραφίας στη διαμόρφωση της αισθητικής και της ατμόσφαιρας κάθε κινηματογραφικής παραγωγής.

