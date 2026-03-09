Screen News 09.03.2026

Στον Michael Bauman για την ταινία One Battle After Another το βραβείο ASC

Η διάκριση του Michael Bauman στην 40η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών ενισχύει τη θέση του ως φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο διευθυντής φωτογραφίας Michael Bauman αναδείχθηκε νικητής στην 40η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών (ASC) για τη δουλειά του στην κινηματογραφική παραγωγή «One Battle After Another». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton στο Λος Άντζελες και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που τιμούν την κινηματογραφική φωτογραφία διεθνώς. Η διάκριση του Michael Bauman θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τον φέρνει στο προσκήνιο της φετινής κούρσας για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας, το οποίο πρόκειται να απονεμηθεί σε λίγες ημέρες. Μέχρι πρόσφατα η αναμέτρηση για το συγκεκριμένο βραβείο θεωρούνταν ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Διάβασε επίσης: Τα Sinners και One Battle After Another ξεχώρισαν στα Βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων

Ο Michael Bauman είχε ήδη ενισχύσει τη θέση του κατά τη διάρκεια της φετινής κινηματογραφικής σεζόν των βραβείων, καθώς είχε τιμηθεί και με το βραβείο BAFTA για τη φωτογραφία της ίδιας ταινίας. Παράλληλα, ο διευθυντής φωτογραφίας Adolpho Veloso απέσπασε το Independent Spirit Award για την ταινία «Train Dreams», ενώ η Autumn Durald Arkapaw συγκέντρωσε σημαντικές διακρίσεις από ενώσεις κριτικών για τη δουλειά της στην ταινία «Sinners». Η Autumn Durald Arkapaw βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης για τα φετινά Όσκαρ, καθώς αν κατακτήσει το βραβείο θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα τιμηθεί με το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας.

Στη λίστα των υποψηφίων για το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών βρίσκονταν ακόμη οι Dan Laustsen για την ταινία «Frankenstein» και Darius Khondji για την ταινία «Marty Supreme». Και οι δύο δημιουργοί είναι επίσης υποψήφιοι για το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας.

Τα τελευταία χρόνια οι επιλογές της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών και της Ακαδημίας Κινηματογράφου συχνά συμπίπτουν, αν και όχι πάντοτε. Στις τελευταίες 10 απονομές οι δύο οργανισμοί έχουν καταλήξει στον ίδιο νικητή στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας 6 φορές. Την προηγούμενη χρονιά η Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών τίμησε τον Edward Lachman για τη δουλειά του στην ταινία «Maria». Ωστόσο το Όσκαρ απονεμήθηκε τελικά στον Lol Crawley για την ταινία «The Brutalist».

Παρά τη φετινή νίκη του Michael Bauman, η τελική έκβαση της κατηγορίας στα Όσκαρ παραμένει ανοιχτή. Οι ταινίες «Sinners» και «Train Dreams» εξακολουθούν να θεωρούνται ισχυροί διεκδικητές για τη διάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών κατέγραψε πριν από τρία χρόνια μία ιστορική στιγμή όταν η Mandy Walker έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο φωτογραφίας για τη δουλειά της στην ταινία «Elvis». Παρ όλα αυτά το Όσκαρ εκείνης της χρονιάς απονεμήθηκε στον James Friend για την ταινία «All Quiet on the Western Front».

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ το μοναδικό έργο που ήταν ταυτόχρονα υποψήφιο για Όσκαρ ήταν το «Come See Me in the Good Light». Παρά την υποψηφιότητά του, το βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών κατέληξε στο ντοκιμαντέρ «2000 Meters from Andriivka», το οποίο αξιοποιεί πλάνα από κάμερες σώματος για να αποτυπώσει με ένταση την εμπειρία του πολέμου.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η σειρά «The Studio» διακρίθηκε στην κατηγορία μισάωρης σειράς για το επεισόδιο «The Oner», με διευθυντή φωτογραφίας τον Adam Newport Berra. Στην κατηγορία δραματικής σειράς διάρκειας μίας ώρας σημειώθηκε ισοπαλία ανάμεσα στις σειρές «Andor» και «Task», με τους διευθυντές φωτογραφίας Christophe Nuyens και Alex Disenhof να μοιράζονται το βραβείο. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς σημειώθηκε στην κατηγορία περιορισμένης σειράς. Η σειρά «Adolescence», η οποία είχε γυριστεί σε ένα ενιαίο πλάνο, ηττήθηκε από τη noir παραγωγή του Netflix «Black Rabbit» με διευθυντή φωτογραφίας τον Pete Konczal.

Black Rabbit Netflix σειρά

Την παρουσίαση της τελετής ανέλαβε η ηθοποιός Kerri Kenney Silver, γνωστή από τη σειρά «The Four Seasons». Μεταξύ των παρουσιαστών της βραδιάς ήταν οι Jason Reitman, Owen Wilson και Rachel Brosnahan. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν επίσης τιμητικά βραβεία σε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro και ο διευθυντής φωτογραφίας Robert Yeoman.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία της κινηματογραφικής φωτογραφίας ως βασικού δημιουργικού στοιχείου της κινηματογραφικής τέχνης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των διευθυντών φωτογραφίας στη διαμόρφωση της αισθητικής και της ατμόσφαιρας κάθε κινηματογραφικής παραγωγής.

Διάβασε επίσης: Αντίστροφη μέτρηση  για τα Όσκαρ 2026 – Όλα όσα θα δούμε στη λαμπερή σκηνή τη μεγάλη βραδιά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Michael Bauman One Battle After Another βραβεία της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών ΒΡΑΒΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει στον ισπανικό κινηματογράφο και σχεδιάζει νέο φιλμ το 2027

Τα Sinners και One Battle After Another ξεχώρισαν στα Βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων

Box office: Διαπρέπει το Hoppers ψυχορραγεί η Νύφη

Τέλος η συνεργασία της Meghan Markle με το Netflix

Ο Timothée Chalamet προκαλεί αντιδράσεις με σχόλια για το μπαλέτο και την όπερα

Η Charlotte Rampling στο πλευρό του Mark Ruffalo στο θρίλερ Santo Subito

Netflix: Ποια είναι η καλύτερη σεζόν του Bridgerton; Οι βαθμολογίες δίνουν την απάντηση

Nicole Kidman: Το ποσό που πήρε για τη viral διαφήμιση της AMC θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό

Ο Christian Bale σχολιάζει το νέο American Psycho του Luca Guadagnino

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…