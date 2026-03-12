Cinema 12.03.2026

Ο James Wan θα σκηνοθετήσει το remake του The Gangster, The Cop, The Devil

Η Paramount Pictures προχωρά σε νέα εκδοχή της επιτυχημένης νοτιοκορεατικής ταινίας με τον Don Lee να επιστρέφει στο πρότζεκτ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Paramount Pictures προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας κινηματογραφικής εκδοχής της ταινίας «The Gangster, The Cop, The Devil», με τον σκηνοθέτη James Wan να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Στο πρότζεκτ συμμετέχει επίσης ο ηθοποιός Don Lee, πρωταγωνιστής της αρχικής νοτιοκορεατικής ταινίας που κυκλοφόρησε το 2019 και απέσπασε θετικές κριτικές. Η νέα ταινία αποτελεί μια επαναπροσέγγιση της ιστορίας που παρουσιάστηκε στην αρχική παραγωγή, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών. Η υπόθεση της ταινίας «The Gangster, The Cop, The Devil» ακολουθεί την απρόσμενη συνεργασία ενός αρχηγού της μαφίας και ενός αστυνομικού, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Ο James Wan συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες του σύγχρονου εμπορικού κινηματογράφου, έχοντας δημιουργήσει ή σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες τρόμου των τελευταίων δεκαετιών. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επιτυχίες όπως οι ταινίες «The Conjuring», «Insidious» και «Saw», οι οποίες εξελίχθηκαν σε δημοφιλή κινηματογραφικά franchise. Ο James Wan έχει επίσης σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στο παγκόσμιο box office. Είναι ένας από τους ελάχιστους σκηνοθέτες που έχουν στο ενεργητικό τους δύο ταινίες με εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, τις ταινίες «Furious 7» και «Aquaman».

Διάβασε επίσης: Ο Quentin Tarantino ξεσπά κατά της Rosanna Arquette για το Pulp Fiction

Η πιο πρόσφατη σκηνοθετική δουλειά του James Wan ήταν η ταινία «Aquaman and the Lost Kingdom», η οποία όμως δεν κατάφερε να επαναλάβει την εμπορική επιτυχία της πρώτης ταινίας.  Το σενάριο της νέας εκδοχής της ταινίας «The Gangster, The Cop, The Devil» βασίζεται σε αρχικό προσχέδιο του Brian Helgeland, βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου των ταινιών «Mystic River» και «LA Confidential». Τη συγγραφή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Shay Hatten, γνωστός από τη δουλειά του σε κινηματογραφικά πρότζεκτ όπως το «Resident Evil». Η συμμετοχή του Don Lee στο νέο εγχείρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ηθοποιός αποτέλεσε κεντρική μορφή της αρχικής ταινίας, η οποία γνώρισε διεθνή επιτυχία και απέκτησε ευρύ κοινό πέρα από τα σύνορα της Νότιας Κορέας.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Μαγος του Κρεμλίνου και η διαθήκη της Αν Λι στα σινεμά

Don Lee James Wan The Cop The Devil The Gangster
