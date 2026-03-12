Celeb News 12.03.2026

Jennifer Lopez: Απολαμβάνει την εργένικη ζωή και δηλώνει πιο ελεύθερη από ποτέ

jennifer_lopez
Η Jennifer Lopez απολαμβάνει την εργένικη ζωή της και νιώθει πιο ελεύθερη και ολοκληρωμένη από ποτέ, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της και τα παιδιά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez ζει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, έχοντας αποφασίσει να μην προχωρήσει σε κάποια νέα σχέση μετά τον χωρισμό της από τον Ben Affleck. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Good Morning America, η 56χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή της μετά το διαζύγιό της και εξήγησε γιατί νιώθει πιο ελεύθερη και ολοκληρωμένη από ποτέ.

«Βρίσκομαι στην πιο χαρούμενη περίοδο της ζωής μου», δήλωσε η Lopez. «Νομίζω ότι, για πρώτη φορά στη ζωή μου, νιώθω ότι είμαι ελεύθερη. Είμαι μόνη μου. Και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το Save Me Tonight της Jennifer Lopez και του David Guetta

Μια νέα αίσθηση ελευθερίας

Η Jennifer Lopez εξήγησε πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό το συναίσθημα για εκείνη, καθώς μεγάλο μέρος της ζωής της το έχει περάσει μέσα σε σχέσεις. «Δεν ήξερα πραγματικά πώς είναι αυτό το συναίσθημα από τότε που ήμουν στις αρχές των 20 μου και ακόμη και πριν από αυτό. Πάντα είχα αγόρια στη ζωή μου. Πάντα υπήρχε κάποιος», ανέφερε. Τώρα, όπως εξηγεί, μαθαίνει να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό της και να αφήνει πίσω την πίεση που κάποτε έβαζε στον εαυτό της.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου πραγματικά εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και τον εκτιμώ λίγο περισσότερο, αντί να είμαι τόσο αυστηρή μαζί μου και να προσπαθώ συνεχώς να αποδείξω την αξία μου», πρόσθεσε.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=en

Χρόνος για τον εαυτό της και τα παιδιά της

Μετά το τέλος του γάμου της, η Lopez πήρε συνειδητά απόσταση από τα επαγγελματικά της. «Έπρεπε να σταματήσω τα πάντα και πήρα έναν χρόνο άδεια. Ακύρωσα περιοδείες και απλώς αποφάσισα να μείνω στο σπίτι και να αντιμετωπίσω αυτό που είχε συμβεί, χωρίς να προσπαθήσω να ξεφύγω μέσα από τη δουλειά, μέσα από έναν άλλον άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

Η δύσκολη εκείνη περίοδος την οδήγησε σε αυτοκριτική: «Έφτασα σε ένα σημείο που είπα: “Τι συμβαίνει με εσένα;”. Δεν μπορούσα να κατηγορήσω κανέναν άλλον, γιατί δεν πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το μάθημα. Ήθελα πραγματικά να καταλάβω τον εαυτό μου».

Απολαμβάνοντας την εργένικη ζωή

Στα 56 της, η Lopez αισθάνεται πιο δυνατή από ποτέ και απολαμβάνει τη ζωή της χωρίς δεσμεύσεις. Όταν ρωτήθηκε αν βγαίνει συνεχώς ραντεβού, απάντησε γελώντας: «Όχι! Όχι, δεν βγαίνω! Θεός φυλάξοι, δεν θέλω να χαλάσω τίποτα!».

«Είναι τόσο ωραία αυτή η περίοδος. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Είναι το καλύτερο. Απλώς νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην αίσθηση πληρότητας που νιώθει τώρα, έχοντας χρόνο για τον εαυτό της και τα παιδιά της.

jennifer_lopez
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, η Jennifer Lopez δηλώνει ότι δεν της λείπει η ρομαντική σχέση, καθώς νιώθει «περιτριγυρισμένη από αγάπη». «Είμαι μητέρα παιδιών που φέτος αποφοιτούν και πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο», σημείωσε για τα 17χρονα δίδυμα που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Marc Anthony, τον Max και την Emme. «Είμαι showgirl και entertainer, ηθοποιός, επιχειρηματίας και είμαι ευτυχισμένη. Είμαι υγιής και ευγνώμων», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

BEN AFFLECK Jennifer Lopez διαζύγιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

