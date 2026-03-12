Fashion 12.03.2026

Η Jennifer Lopez στο Women’s Cancer Research Fund στο Beverly Hills με δημιουργία Celia Kritharioti!

Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε στο gala του Women’s Cancer Research Fund, επιλέγοντας δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti
Mad.gr

Η λαμπερή παρουσία της Jennifer Lopez στο ετήσιο gala του Women’s Cancer Research Fund στο Beverly Hills δεν πέρασε απαρατήρητη. Η διεθνής σταρ επέλεξε να εμφανιστεί με δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti από την πιο πρόσφατη συλλογή που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση της ελληνικής υψηλής ραπτικής. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Celia Kritharioti συνεργάζεται με τη Jennifer Lopez, καθώς η αμοιβαία τους εκτίμηση μετρά ήδη αρκετά επιτυχημένα κεφάλαια.

Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε με ένα κομψό φόρεμα που συνδύαζε αισθησιασμό και φινέτσα. Το σχέδιο ξεχώριζε για το αποκαλυπτικό ντεκολτέ από φίνα δαντέλα, τις πλισέ λεπτομέρειες που χάριζαν κίνηση και θηλυκότητα, καθώς και για το σακάκι που το συνόδευε, διακοσμημένο με χειροποίητη δαντέλα στα μανίκια, ένα στοιχείο που ανέδειξε τη δεξιοτεχνία και την υψηλή αισθητική του οίκου.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το Save Me Tonight της Jennifer Lopez και του David Guetta

Η εμφάνιση της σταρ είχε και έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς η ίδια έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση για να τιμήσει την καλή της φίλη, Kerry Washington, η οποία βραβεύτηκε με το Courage Award για τη συμβολή και τη δράση της.

Η επιλογή δημιουργίας Celia Kritharioti από τη Jennifer Lopez σε μια τόσο σημαντική φιλανθρωπική βραδιά υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού οίκου υψηλής ραπτικής και την παρουσία του στα σημαντικότερα events παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Celia Kritharioti Celia Kritharioti Haute Couture Fashion Jennifer Lopez
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Θες το glass skin της Katy Perry; Αυτές οι 5 μάσκες προσώπου θα σε βοηθήσουν να το πετύχεις

Suede jacket: To ανοιξιάτικο πανωφόρι που λατρεύει κάθε chic γυναίκα

Η Bella Hadid είναι η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα ομορφιάς του οίκου Prada

Μην τα πετάξεις: Τα 7 που πρέπει να κρατήσεις οπωσδήποτε από το σπίτι της γιαγιάς σου

Τα 4 ζώδια που μπορείς να εμπιστευτείς με κλειστά μάτια

5 σημάδια που δείχνουν πως ο σύντροφός σου είναι… ψυχοπαθής

Νηστίσιμο γιουβέτσι κατσαρόλας με μανιτάρια και λίγα λιπαρά που θα γλείφεις τα δάχτυλά σου

Τα 3 χρώματα που δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείς μαζί στο ίδιο δωμάτιο

4 λάθη στην αποθήκευση των ρούχων που προκαλούν μούχλα και άσχημες μυρωδιές

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί