Η Jennifer Lopez στο Women’s Cancer Research Fund στο Beverly Hills με δημιουργία Celia Kritharioti!

Η λαμπερή παρουσία της Jennifer Lopez στο ετήσιο gala του Women’s Cancer Research Fund στο Beverly Hills δεν πέρασε απαρατήρητη. Η διεθνής σταρ επέλεξε να εμφανιστεί με δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti από την πιο πρόσφατη συλλογή που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση της ελληνικής υψηλής ραπτικής. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Celia Kritharioti συνεργάζεται με τη Jennifer Lopez, καθώς η αμοιβαία τους εκτίμηση μετρά ήδη αρκετά επιτυχημένα κεφάλαια.

Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε με ένα κομψό φόρεμα που συνδύαζε αισθησιασμό και φινέτσα. Το σχέδιο ξεχώριζε για το αποκαλυπτικό ντεκολτέ από φίνα δαντέλα, τις πλισέ λεπτομέρειες που χάριζαν κίνηση και θηλυκότητα, καθώς και για το σακάκι που το συνόδευε, διακοσμημένο με χειροποίητη δαντέλα στα μανίκια, ένα στοιχείο που ανέδειξε τη δεξιοτεχνία και την υψηλή αισθητική του οίκου.

Η εμφάνιση της σταρ είχε και έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς η ίδια έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση για να τιμήσει την καλή της φίλη, Kerry Washington, η οποία βραβεύτηκε με το Courage Award για τη συμβολή και τη δράση της.

Η επιλογή δημιουργίας Celia Kritharioti από τη Jennifer Lopez σε μια τόσο σημαντική φιλανθρωπική βραδιά υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού οίκου υψηλής ραπτικής και την παρουσία του στα σημαντικότερα events παγκοσμίως.

