Food 10.03.2026

Game Day στο σπίτι; Αυτή η συνταγή με nachos γίνεται σε 30 λεπτά και με λίγα υλικά

Χορταστική, ευέλικτη και ιδανική για ποδόσφαιρο, παρέα και binge watching
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε μεγαλεπήβολα σχέδια για το τραπέζι του αγώνα. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα: λίγες μέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι, ο χρόνος πιέζει και καταλήγουμε σε μία-δύο συνταγές που ξέρουμε ότι θα αρέσουν σε όλους.

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιάτο που τα έχει όλα: ετοιμάζεται πανεύκολα, βασίζεται κυρίως σε υλικά ντουλαπιού καιτο σημαντικότερο  περιλαμβάνει nachos. Αυτό από μόνο του το κάνει τέλειο. Bonus; Είναι και πιο θρεπτικό απ’ όσο περιμένεις, με περίπου 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και 7 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα. Το λεγόμενο… Crunchy Nacho Bake!

unsplash.com

Γιατί αυτή η συνταγή είναι απλά ιδανική;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να την αγαπήσεις:

Πρώτον, εκτός από τα προαιρετικά toppings, χρειάζεται μόλις 9 υλικά και τα 2 από αυτά είναι αλάτι και ελαιόλαδο. Τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στο ντουλάπι σου: κονσέρβα φασόλια, κονσέρβα ντομάτα, μείγμα μπαχαρικών για tacos και tortilla chips. Δεύτερον, όλα γίνονται σε ένα μόνο σκεύος, από το μάτι του φούρνου κατευθείαν στον φούρνο και μετά στο τραπέζι. Λιγότερα πιάτα, λιγότερος μπελάς.  Τρίτον, δεν χρειάζεται καθόλου κόψιμο. Ούτε μαχαίρι, ούτε επιφάνειες.  Τέταρτον, είναι απίστευτα ευέλικτο. Είναι τέλειο για κυρίως γεύμα, όχι μόνο για ημέρες αγώνα. Χορταίνει 4 έως 6 άτομα και είναι έτοιμο σε περίπου 30 λεπτά. Παράλληλα, λειτουργεί και ως απολαυστικό dip για παρέα, με έξτρα chips στο πλάι. Και τέλος, είναι πεντανόστιμο, χορταστικό και απλά… διασκεδαστικό στο φαγητό.

unsplash.com

Πώς να φτιάξεις το Crunchy Nacho Bake βήμα-βήμα

Ξεκίνα σοτάροντας περίπου 500 γρ. κιμά σε ένα τηγάνι που μπαίνει στον φούρνο. Μικρό μυστικό: η συνταγή λέει να αφαιρέσεις τον κιμά και να κρατήσεις μόνο μία κουταλιά από το λίπος. Αν όμως ο κιμάς δεν έχει πολλά υγρά, απλώς άφησέ τον στο τηγάνι και συνέχισε κανονικά. Πρόσθεσε κονσέρβα ντομάτα, στραγγισμένα φασόλια, ένα φακελάκι μπαχαρικών για tacos και κρέμα τυριού. Αν είχες αφαιρέσει τον κιμά, βάλ’ τον ξανά στο τηγάνι μαζί με τριμμένο τυρί. Άφησε το μείγμα να πάρει μια βράση, απομάκρυνε από τη φωτιά, κάλυψε την επιφάνεια με tortilla chips και έξτρα τυρί και βάλε το τηγάνι στον φούρνο για 10–15 λεπτά. Γάρνιρε αν θέλεις και σέρβιρε κατευθείαν.

unsplash.com

Εναλλακτικές και αντικαταστάσεις υλικών

Αυτή η συνταγή προσαρμόζεται πανεύκολα:

  • Κιμάς μοσχαρίσιος – γαλοπούλα, χοιρινός, bison ή φυτικός κιμάς
  • Μαύρα φασόλια – φασόλια pinto (ταιριάζουν τέλεια)
  • Cheddar – Monterey Jack (απλό ή πικάντικο)
  • Γαρνιρίσματα – προαιρετικά ή καθόλου. Εναλλακτικά: ξινή κρέμα, αβοκάντο, guacamole, τουρσί κρεμμύδι
unsplash.com

Kεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Δες κι αυτό….

nachos συνταγές
