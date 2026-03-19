Ανάδρομος Ερμής: 7 πράγματα που καλό είναι να αποφύγεις αυτή την περίοδο

Από τις 3 έως τις 27 Μαρτίου 2026 ο πλανήτης της επικοινωνίας είναι ανάδρομος και μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και απρόοπτα

Ο ανάδρομος Ερμής είναι μία από τις πιο γνωστές έννοιες στην αστρολογία. Το 2026 η συγκεκριμένη περίοδος διαρκεί από τις 3 έως τις 27 Μαρτίου και πραγματοποιείται στο ζώδιο των Ιχθύων. Πρόκειται για ένα αστρονομικό φαινόμενο που στην αστρολογική παράδοση συνδέεται με παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και γενικότερα μικρές ανατροπές στην καθημερινότητα. Η περίοδος αυτή απαιτεί περισσότερη προσοχή σε ζητήματα επικοινωνίας, μετακινήσεων και σημαντικών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτόν συχνά προτείνεται να αποφεύγονται ορισμένες κινήσεις όσο διαρκεί ο ανάδρομος Ερμής.

1. Μεγάλες αποφάσεις χωρίς δεύτερη σκέψη

Κατά την περίοδο αυτή είναι πιθανό να υπάρξει σύγχυση ή ελλιπής πληροφόρηση. Για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν δουλειά, σχέσεις ή οικονομικά ζητήματα προτείνεται να δίνεται περισσότερος χρόνος για σκέψη πριν παρθεί μια οριστική απόφαση.

2. Υπογραφή σημαντικών συμβολαίων χωρίς προσεκτικό έλεγχο

Συμβόλαια και συμφωνίες καλό είναι να διαβάζονται πολύ προσεκτικά αυτή την περίοδο. Μικρές λεπτομέρειες ή ασάφειες μπορεί να περάσουν απαρατήρητες αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή.

3. Αγορές ακριβών τεχνολογικών συσκευών

Η περίοδος του ανάδρομου Ερμή συνδέεται συχνά με τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες. Για αυτόν τον λόγο αρκετοί προτείνουν να αποφεύγονται μεγάλες αγορές ηλεκτρονικών συσκευών ή τεχνολογικού εξοπλισμού αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

4. Βιαστικές συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις

Οι παρεξηγήσεις στην επικοινωνία είναι από τα πιο συχνά φαινόμενα που συνδέονται με αυτή την περίοδο. Μια κουβέντα μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί ή να οδηγήσει σε ένταση αν δεν υπάρχει προσοχή στον τρόπο έκφρασης.

5. Κλείσιμο ταξιδιών χωρίς σωστή οργάνωση

Η περίοδος αυτή συχνά συνδέεται με καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, αλλαγές προγράμματος ή μικρά οργανωτικά προβλήματα. Για αυτόν τον λόγο είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνονται εγκαίρως οι λεπτομέρειες πριν από ένα ταξίδι.

6. Παρορμητικές επιστροφές σε παλιές σχέσεις

Κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή συχνά επανεμφανίζονται άνθρωποι από το παρελθόν. Παλιές σχέσεις ή φιλίες μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή κάποιου, όμως καλό είναι να εξεταστεί προσεκτικά αν πρόκειται για ουσιαστική επανασύνδεση ή απλώς για μια συγκυριακή επαφή.

7. Αδιαφορία για λεπτομέρειες

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο. Από μηνύματα και email μέχρι επαγγελματικές υποχρεώσεις, μια μικρή παράλειψη μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση.

Παρά τη φήμη που έχει αποκτήσει, ο ανάδρομος Ερμής δεν θεωρείται απαραίτητα αρνητική περίοδος. Πολλοί αστρολόγοι τονίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει μια καλή στιγμή για επανεξέταση αποφάσεων, διόρθωση λαθών και καλύτερη οργάνωση σχεδίων που είχαν μείνει πίσω. Με λίγη περισσότερη υπομονή και προσοχή, το διάστημα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για πιο συνειδητές επιλογές και καλύτερη προετοιμασία για όσα ακολουθούν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

