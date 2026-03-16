Αν ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια, ετοιμάσου για το απόλυτο χάος τις επόμενες εβδομάδες

Αν υπάρχει μια αστρολογική περίοδος που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και μικρά καθημερινά χάος, αυτή είναι ο ανάδρομος Ερμής. Ο πλανήτης της επικοινωνίας κινείται ανάδρομα από τις 3 έως τις 27 Μαρτίου 2026 και είναι η στιγμή που τα σχέδια μπερδεύονται, τα μηνύματα παρερμηνεύονται και η τεχνολογία αποφασίζει ξαφνικά να μην συνεργαστεί. Αυτή τη φορά ο ανάδρομος Ερμής βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων, ένα ζώδιο που λειτουργεί κυρίως με το συναίσθημα και τη διαίσθηση. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει περισσότερη συναισθηματική φόρτιση στις συζητήσεις και να καταστήσει την επικοινωνία πολύ πιο δύσκολη από το συνηθισμένο. Μηνύματα μπορεί να παρεξηγηθούν, λόγια να ειπωθούν διαφορετικά από ό,τι εννοούνται και μικρά ζητήματα να φέρουν μεγάλες εντάσεις.

Για τέσσερα ζώδια, οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι λίγο πιο απαιτητικές στις σχέσεις, στη δουλειά και στην καθημερινή επικοινωνία.

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι από τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Ερμή, καθώς ο πλανήτης συνδέεται αστρολογικά μαζί τους. Όταν ο Ερμής κινείται ανάδρομα, η επικοινωνία μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη για τους Διδύμους.

Συζητήσεις που φαίνονται απλές μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο. Είναι επίσης πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις σε σχέδια, συναντήσεις ή αποφάσεις.

Η καλύτερη τακτική για αυτή την περίοδο είναι να διαβάζουν προσεκτικά τα μηνύματα, να επιβεβαιώνουν πληροφορίες και να αποφεύγουν βιαστικά συμπεράσματα.

2. Παρθένος

Η Παρθένος είναι επίσης ζώδιο που συνδέεται με τον Ερμή και γι’ αυτό συχνά νιώθει έντονα την επιρροή της ανάδρομης πορείας του. Τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να εμφανιστούν μικρές εντάσεις κυρίως στις προσωπικές σχέσεις. Λόγια που λέγονται βιαστικά μπορεί να παρεξηγηθούν και παλιά ζητήματα ίσως επανέλθουν στην επιφάνεια.

Για τους Παρθένους, το κλειδί αυτή την περίοδο είναι η υπομονή. Αντί να προσπαθούν να ελέγξουν τα πάντα, ίσως χρειαστεί να δώσουν λίγο περισσότερο χώρο στη συζήτηση και στην κατανόηση.

3. Ιχθύες

Οι Ιχθύες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αστρολογικής φάσης, αφού ο ανάδρομος Ερμής περνά μέσα από το ζώδιό τους.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση εσωτερικής σύγχυσης ή αβεβαιότητας, ενώ είναι πιθανό να εμφανιστούν και παρεξηγήσεις με άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος.

Αν υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις ή νέα σχέδια, ίσως είναι καλύτερο να περιμένουν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η διαίσθηση των Ιχθύων παραμένει δυνατή, αλλά χρειάζεται να συνδυαστεί και με λίγη πρακτική σκέψη.

4. Τοξότης

Για τον Τοξότη, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει μικρές αναταράξεις κυρίως σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική ζωή.

Συζητήσεις μπορεί εύκολα να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν υπάρχει προσοχή στον τρόπο έκφρασης. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, ταξίδια ή σχέδια που σχετίζονται με το μέλλον.

Η ψυχραιμία και η ξεκάθαρη επικοινωνία μπορούν να βοηθήσουν τον Τοξότη να αποφύγει περιττές εντάσεις.

Παρότι ο ανάδρομος Ερμής έχει τη φήμη ότι φέρνει χάος, δεν είναι απαραίτητα μια αρνητική περίοδος. Συχνά λειτουργεί σαν ένα μικρό «pause» που μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε καταστάσεις, να διορθώσουμε λάθη και να δούμε πιο καθαρά τι πραγματικά θέλουμε.

Με λίγη περισσότερη προσοχή στις συζητήσεις και λίγη υπομονή στα σχέδια, οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να γίνουν μια καλή ευκαιρία για να οργανώσουμε καλύτερα τα επόμενα βήματά μας.

