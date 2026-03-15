Η Teyana Taylor για τις πρόβες του φορέματος των Όσκαρ: «Παραλίγο να βάλω τα κλάματα»

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Teyana Taylor αποκάλυψε ότι το φόρεμα που θα φορέσει στα Όσκαρ είναι τόσο εντυπωσιακό που συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών

Η περίοδος των κινηματογραφικών βραβείων είναι συχνά μια έντονη και συναισθηματική εμπειρία για τους καλλιτέχνες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Για την Teyana Taylor, η φετινή οσκαρική σεζόν φαίνεται να αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, αποκαλύπτοντας ότι συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το φόρεμα που θα φορέσει στην τελετή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η στιγμή ήταν τόσο έντονη που «παραλίγο να βάλει τα κλάματα».

Μια έντονη εβδομάδα ανάμεσα σε Παρίσι και Χόλιγουντ

Η Teyana Taylor εμφανίστηκε στο γκαλά Women of the Year του περιοδικού Time στο Χόλιγουντ, λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, όπου είχε παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας της Chanel. Η ίδια παραδέχθηκε ότι το πρόγραμμα των τελευταίων ημερών ήταν εξαντλητικό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Παρίσι, η Teyana Taylor πραγματοποίησε και τη δεύτερη πρόβα για το φόρεμα που θα φορέσει στην τελετή των Όσκαρ. Η εμπειρία, όπως αποκάλυψε, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. «Παραλίγο να βάλω τα κλάματα», είπε. «Είναι τόσο όμορφο» ανέφερε και στη συνέχεια είπε ότι ανυπομονεί να το αποκαλύψει στη μεγάλη βραδιά. «Ανυπομονώ να το δείτε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άγχος αλλά και συγκίνηση για τη μεγάλη βραδιά

Παρά τον ενθουσιασμό, παραδέχθηκε ότι νιώθει ιδιαίτερο άγχος καθώς πλησιάζει η τελετή των Όσκαρ. «Είμαι πολύ νευρική», είπε, εξηγώντας ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η περίοδος των βραβείων φτάνει στο τέλος της. «Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό τελειώνει σύντομα και πραγματικά πέρασα υπέροχα», ανέφερε. «Έκανα πολλές φιλίες και γνώρισα τόσους υπέροχους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Θα μου λείψουν όλοι». Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία «ένα όμορφο ταξίδι» και τόνισε ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο.

Η απόφαση να αλλάξει καριέρα

Η Teyana Taylor θυμήθηκε επίσης την απόφαση που πήρε το 2020 να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να ακολουθήσει νέες δημιουργικές κατευθύνσεις. «Είπα ότι θέλω να αλλάξω πορεία», εξήγησε η Teyana Taylor. «Ήθελα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα που αγαπώ». Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα της. Λίγο αργότερα πρωταγωνίστησε στην ταινία «A Thousand and One», έναν ρόλο που αποτέλεσε σημαντικό σημείο καμπής. «Αν δεν είχα πάρει εκείνη την απόφαση να αποσυρθώ για λίγο από τη μουσική, δεν ξέρω αν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα», τόνισε.

Παρότι είχε απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή, η Teyana Taylor επέστρεψε πέρυσι με νέο άλμπουμ με τίτλο «Escape Room», το οποίο της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy.

Το μήνυμα στον νεότερο εαυτό της

Πριν μπει στην αίθουσα της εκδήλωσης, η Teyana Taylor ρωτήθηκε τι θα έλεγε σήμερα στον νεότερο εαυτό της. Η απάντησή της ήταν ιδιαίτερα προσωπική. «Θα έλεγα: “Είμαι τόσο περήφανη για την υπομονή σου”», είπε η Teyana Taylor. Η ίδια εξήγησε ότι ακόμη και στις δύσκολες στιγμές προσπάθησε να αντιμετωπίζει τα πάντα με αξιοπρέπεια. «Μέσα από όλες τις δοκιμασίες, πάντα προσπαθούσα να κινούμαι με χάρη», ανέφερε. «Ακόμη κι όταν πονούσε».

Δες κι αυτό…