Καστ αστέρων στο The Super Mario Galaxy Movie

Το σίκουελ του «The Super Mario Bros. Movie» εμπλουτίζει το καστ του με νέα μεγάλα ονόματα, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 1 Απριλίου

Το καστ της νέας animated ταινίας «The Super Mario Galaxy Movie» εμπλουτίζεται με ακόμη περισσότερα γνωστά ονόματα της διεθνούς βιομηχανίας ψυχαγωγίας, με τον Donald Glover να αναλαμβάνει τον ρόλο του δημοφιλούς πράσινου δεινόσαυρου Yoshi. Η ανακοίνωση έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Illumination και παραγωγό της ταινίας Chris Meledandri κατά τη διάρκεια ζωντανής παρουσίασης Nintendo Direct, όπου παρουσιάστηκε επίσης και νέο trailer της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής συνέχειας.

Στο καστ προστίθενται επίσης ο Luis Guzman στον ρόλο του Wart και η Issa Rae στον ρόλο της Honey Queen, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών της ταινίας. Ο Chris Pratt επιστρέφει για να δανείσει τη φωνή του στον Mario, ο οποίος στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας ταξιδεύει στο διάστημα. Το φιλμ αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας «The Super Mario Bros. Movie» που κυκλοφόρησε το 2023.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης η Anya Taylor Joy ως Princess Peach, ο Charlie Day ως Luigi, ο Jack Black ως Bowser, ο Keegan Michael Key ως Toad και ο Kevin Michael Richardson ως Kamek.

Το νέο κεφάλαιο της ιστορίας εισάγει επιπλέον χαρακτήρες από το σύμπαν του παιχνιδιού «Super Mario Galaxy». Ανάμεσα στις νέες προσθήκες βρίσκονται ο Benny Safdie στον ρόλο του Bowser Jr. και η Brie Larson ως Princess Rosalina, χαρακτήρας που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιντεοπαιχνίδι «Super Mario Galaxy» το 2007. Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας, μετά την ήττα του Bowser στην πρώτη ταινία, οι Mario, Luigi και Princess Peach ξεκινούν μια νέα περιπέτεια. Οι ήρωες καλούνται ξανά να αντιμετωπίσουν τον Koopa King και τον γιο του, ενώ παράλληλα μεταφέρονται στο διάστημα και εξερευνούν διαφορετικούς πλανήτες.

Στην ιστορία περιλαμβάνονται εντυπωσιακά περιβάλλοντα, όπως ένας πλανήτης γεμάτος ηφαίστεια, ένας υποθαλάσσιος κόσμος και ένας τεχνολογικός πλανήτης με νέον χρώματα και εμπόδια που αψηφούν τη βαρύτητα.

Στο νέο τρέιλερ, οι ήρωες του Mushroom Kingdom συνεργάζονται με την Princess Rosalina και τον Yoshi, τον δεινόσαυρο που γεννά αυγά και αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς παιχνιδιών. Οι χαρακτήρες Wart και Honey Queen εμφανίζονται ως αντίπαλοι των πρωταγωνιστών, ενώ στην ταινία συμμετέχει επίσης και ο δημοφιλής χαρακτήρας Birdo. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι Aaron Horvath και Michael Jelenic, ενώ η κινηματογραφική κυκλοφορία του «The Super Mario Galaxy Movie» έχει προγραμματιστεί για τις 1 Απριλίου από τις εταιρείες Universal, Illumination και Nintendo.

