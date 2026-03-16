Celeb News 16.03.2026

Γιούλικα Σκαφιδά – Στέλιος Μάινας: Η τηλεοπτική επανένωση από το «Νησί» στον «Άγιο Έρωτα»

gioulika_skafida
Μια συγκινητική επανένωση που φέρνει κοντά τον τηλεοπτικό πατέρα και κόρη, ξυπνώντας αναμνήσεις από το παρελθόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τηλεοπτική χημεία που αγαπήθηκε μέσα από το «Νησί» του MEGA επιστρέφει σε μια ξεχωριστή στιγμή στα γυρίσματα της νέας σειράς «Άγιος Έρωτας». Ο Στέλιος Μάινας και η Γιούλικα Σκαφιδά βρέθηκαν ξανά μαζί μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας νοσταλγία στους fans της σειράς. Η ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον Στέλιο Μάινα, γράφοντας χαριτωμένα: «Reunion με τον τηλεοπτικό μου πατέρα».

Ο Στέλιος Μάινας θα εμφανιστεί σύντομα στη σειρά στον ρόλο του Λεωνίδα Μιχαλέα, πατέρα του Νικόλαου, ενώ τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο χαρακτήρας του Λεωνίδα είναι πολυσύνθετος: ένας άντρας που η ζωή τον έχει δοκιμάσει σκληρά, αλλά δεν έχει χάσει ποτέ την ανθρωπιά του. Δίκαιος, προσηνής και εύστροφος, είναι άνθρωπος που μιλά λίγο αλλά ακούει πολύ, και όταν πρόκειται για το σωστό δεν λογαριάζει κόστος. Από τα νιάτα του υπήρξε μουσικός, με το βιολί να αποτελεί τη σταθερά της ζωής του σε γάμους, πανηγύρια, γιορτές και ξενύχτια.

https://www.instagram.com/youlika.skafida/?hl=el

Η ιστορία του Λεωνίδα Μιχαλέα

Το 1947, εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, σε θέση οπισθοφυλακής και επιμελητείας, αποφεύγοντας τις μάχες, όμως τραυματίστηκε και το 1948 βρέθηκε εγκλωβισμένος σε νοσοκομείο της Γιουγκοσλαβίας λόγω κλεισμένων συνόρων. Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, δεν βρίσκει κανέναν στο χωριό του και ξαναπιάνει το βιολί του, εντασσόμενος σε ένα μπουλούκι μουσικών που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα ψάχνοντας την οικογένειά του.

Η πορεία του θα τον φέρει στη Στέρνα, όπου θα μάθει την αλήθεια για τη Χαρά και θα γίνει ορκισμένος αντίπαλος του Μαρκόπουλου. Ο στόχος του είναι να ολοκληρώσει το σχέδιο που ξεκίνησαν ο πατήρ Νικόλαος και η Πετρούλα, επιδιώκοντας να εκδικηθούν τον Μαρκόπουλο και να τιμήσουν τη μνήμη της Χαράς, φέρνοντας την ένταση και τη δράση στη νέα σεζόν της σειράς.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άγιος Έρωτας Γιούλικα Σκαφιδά νησί Στέλιος Μάινας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
