Tο 18ο EDU FESTIVAL powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE έρχεται φέτος πιο… A.I. από ποτέ!
EDU FESTIVAL online &… το «ταξίδι» της Δωρεάν Εκπαίδευσης συνεχίζεται για 18η χρονιά, οδηγώντας μας στο επόμενο καθοριστικό βήμα της διασύνδεσης της επαγγελματικής επιτυχίας με την A.I. εκπαίδευση. Η επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης των skills των αποφοίτων- επαγγελματιών ώστε να είναι πιο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, με γνώμονα τις up-to-date νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε παρά να εμπνεύσει το EDU FESTIVAL 2026 powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE: την αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας που έγινε… λατρεία και θεσμός στα εκπαιδευτικά δρώμενα!
Μετά από 17 χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 250 θεματικές εβδομάδες, 2.080 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης, 2.230 εισηγητές και 270.000 συμμετέχοντες, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα & Ευρώπη έρχεται φέτος πιο… Α.Ι. από ποτέ και σε καλεί να κερδίσεις το «στοίχημα» της Artificial Intelligence, με άξονα την άρρηκτη σύνδεση επιτυχημένης καριέρας και A.I. εκπαίδευσης!
Με σύνθημα “Α.Ι. EDUCATION TODAY.. CAREER SUCCESS TOMORROW”, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη & το MC Αθήνας, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης παρέχουν με το 18ο EDU FESTIVAL δωρεάν εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς κάθε επαγγελματικός κλάδος (Τουρισμός & Ναυτιλιακά, Υγεία, Ομορφιά & Μόδα, Business & Marketing, Πληροφορική & Γραφιστική, Μαγειρική & Διαιτολογία κ.ά.) παρουσιάζει τις δικές του ανάγκες.
Τo φεστιβάλ-θεσμός του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ διεξάγεται και φέτος αποκλειστικά online (μέσω YouTube), εξασφαλίζοντας δωρεάν, εξειδικευμένα Α.Ι. webinars με καταξιωμένους εισηγητές για τα πλέον περιζήτητα εργασιακά αντικείμενα.
Με ένα click στο επίσημο site του φεστιβάλ https://www.education-festival.edu.gr/, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής των σεμιναρίων της επιλογής του και να τα παρακολουθήσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
“Α.Ι. your Education & Career” λοιπόν @EDUFESTIVAL από τις 9 Μαρτίου έως και τις 29 Μαΐου, με 10 Θεματικές Εβδομάδες που θα ξεπεράσουν κάθε εκπαιδευτική προσδοκία!
A.I. Education is your Passport for Success!
Are U ready?
18 ΧΡΟΝΙΑ EDU FESTIVAL.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- http://www.education-festival.edu.gr/
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
- Mediterranean College Αθήνας: Κοδριγκτώνος13 & Πατησίων 94/ Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, 210 8899600
- Mediterranean College Γλυφάδας: Αχιλλέως33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 210 8899600
- Mediterranean College Θεσσαλονίκης: Ίωνος Δραγούμη 21, 2310 287779
